Το “I’m Not Here To Make Friends” αναμένεται να γίνει η νέα ραδιοφωνική επιτυχία του

Καθώς το πολυ-πλατινένιο και στην Ελλάδα “Unholy” είναι για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα το Νο.1 τραγούδι στο International Airplay της χώρας, ο Sam Smith κυκλοφορεί το νέο του music album με τίτλο “Gloria” για το οποίο επισημαίνει πως είναι μια γιορτή για όλα τα φύλα, για όλα τα είδη των γυναικών για τις ντίβες για τις ερμηνεύτριες αλλά και για όλες τις ποπ συνθέτριες που αγαπά και εκτιμά.

ΠΗΓΗ : Kiss929.gr