Η Ava Max κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Diamonds & Dancefloors»

Το νέο άλμπουμ της Ava Max.

Η Ava Max κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της, «Diamonds & Dancefloors». Παράλληλα αποκαλύπτεται και το επίσημο visualizer για το πρόσφατο τραγούδι της «One Of Us».

Μετά το πλατινένιο πρώτο άλμπουμ της «Heaven & Hell», η Ava Max βυθίζεται στο νέο άλμπουμ της στους ήχους της disco με τραγούδια όπως το ξεχωριστό single «Million Dollar Baby», το οποίο συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια streams και 8 εκατομμύρια προβολές στο music video του σε μόλις δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του και πλέον διαθέτει 108 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το «Million Dollar Baby», το οποίο χαρακτηρίστηκε από το PAPER ως «ένα ευφορικό euro dance τραγούδι», συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), το οποίο αυτή τη στιγμή μετρά πάνω από 25 εκατομμύρια προβολές.

Το νέο άλμπουμ «Diamonds & Dancefloors» της Ava Max περιλαμβάνει επίσης τα πρόσφατα τραγούδια «Cold As Ice» και «One of Us», το ’80s disco τραγούδι «Dancing’s Done», το δυναμικό «Weapons» και το γεμάτο πάθος και αυτοπεποίθηση «Maybe You’re The Problem».

Η Ava Max, ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έγραψε το άλμπουμ μαζί με μία επίλεκτη ομάδα βραβευμένων με Grammy δημιουργών, μεταξύ των οποίων οι Henry Walter (Miley Cyrus, Maroon 5), Mathew James Burns (Lady Gaga, Ariana Grande), Peter Rycroft (Little Mix, Becky Hill), Sean Douglas (Lizzo), Pablo Bowman (Jonas Brothers, Anne-Marie), Madison Love (Madison Beer, Camila Cabello), Michel «Lindgren» Schulz (John Legend, Dua Lipa), Melanie Fontana (BTS, John Legend) και Ryan Tedder (Beyonce, Leona Lewis, Adele).

Η Ava Max ξεκίνησε το 2023 με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην εκπομπή «New Year’s Eve Live» του CNN και υποδέχτηκε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της με μία πρόσφατη εμφάνιση στο «The Kelly Clarkson Show».

Επίσης, έδωσε μία αποκλειστική συνέντευξη στο Rolling Stone, το οποίο έγραψε: «Η φωνή της Max λάμπει στο “Ghost”, καθώς τραγουδάει για το γεγονός ότι “νιώθει στοιχειωμένη” από τον πρώην της πάνω από τα σπινθηροβόλα συνθεσάζιερ».

Στο βουτηγμένο στην disco «Hold Up, Wait a Minute», η Ava Max εκφράζει την ανησυχία της για τη σχέση του συντρόφου της με έναν παλιό έρωτα. Και το πιο συναισθηματικό τραγούδι της στο άλμπουμ «Diamonds & Dancefloors», το «One of Us», ξεκίνησε ως μπαλάντα, αλλά μεταμορφώθηκε σε έναν ύμνο ενδυνάμωσης για την αποδοχή του τέλους μιας σχέσης.

Η εκμετάλλευση της απλότητας και της οικειότητας για να προσεγγίσει το ευρύτερο δυνατό κοινό είναι κάτι στο οποίο η Ava Max έχει ταλέντο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την ποικιλία των dance pop στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα δεκατέσσερα τραγούδια.

Από μοντέρνα club beats μέχρι λαμπερές pop συνθέσεις με νότες από τα ’80s, η Ava Max έχει βρει μία επιτυχημένη συνταγή και είναι κατανοητό γιατί στηρίζεται σε αυτήν στο «Diamonds & Dancefloors», λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητα και την επιτυχία της.

Ως μία υπολογίσιμη δύναμη στη μουσική βιομηχανία, η Ava Max ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το αποκτήσει. Δεν απολογείται για το γεγονός ότι ζει τη ζωή με τους δικούς της όρους και με τη σειρά της, οι θαυμαστές της έχουν βρει παρηγοριά σε αυτή την ιδέα μέσα από τη μουσική της.

Η Ava Max πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια συγκεντρώνοντας επαίνους και διακρίσεις, αλλά το μήνυμά της παραμείνει πάντα το ίδιο: θα έχει πάντα τον έλεγχο του πεπρωμένου της.

Δεν είναι μυστικό ότι η μουσική της έχει εμφυσήσει αυτοπεποίθηση σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί επίσης να αγνοηθεί το γεγονός ότι αγγίζει τις χορδές των εραστών της pop της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000 χρησιμοποιώντας στα τραγούδια της στοιχεία από τις πιο καυτές επιτυχίες της χιλιετίας, τις οποίες κάνει δικές της και συχνά καλύτερες από τις πρωτότυπες εκδοχές τους.

«Τα “διαμάντια” αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις και τα “dancefloors” αντιπροσωπεύουν την απελευθέρωση και την ελευθερία», εξήγησε η Ava Max για τη σημασία του τίτλου «Diamonds & Dancefloors».

«Ήθελα να κάνω χορευτική μουσική, αλλά δεν μπορούσε να είναι πολύ χαρούμενη. Αντ’ αυτού είναι ευάλωτη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για την προσωπική ζωή μου στα τραγούδια, αλλά τώρα το κάνω. Το άλμπουμ είναι ουσιαστικά μία ραγισμένη καρδιά στο dancefloor», πρόσθεσε.

Το νέο άλμπουμ «Diamonds & Dancefloors» της Ava Max μεταφέρει τους ακροατές σε ένα ταξίδι αυτοπραγμάτωσης και τους πλοηγεί σε έναν σκληρό κόσμο για να μετατρέψει τον πόνο της καρδιάς σε κάτι πολύτιμο, όταν τελικά βρίσκεις τον εαυτό σου και ανακαλύπτεις την αξία σου.