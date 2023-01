The Weeknd: Γιορτάζει με το video του «Is There Someone Else?» το ένα έτος του «Dawn FM»

Το music video για το «Is There Someone Else?» του The Weeknd είναι μία ωδή στην κλασική ταινία «9 ½ Εβδομάδες».

Ο The Weeknd γιορτάζει την επέτειο του ενός έτους από την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Dawn FM» με το music video για το τραγούδι «Is There Someone Else?».

Το «Is There Someone Else?», ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι του κοινού, έχει καταγράψει σημαντικά νούμερα στις πλατφόρμες streaming.

Την παραγωγή του τραγουδιού έχει υπογράψει μία ομάδα hitmakers αποτελούμενη από τους Peter Lee Johnson, Max Martin, Oscar Holter, TBHits, Oneohtrix Point Never και τον ίδιο τον The Weeknd.

Στο βίντεο που σκηνοθέτησε το δίδυμο των Cliqua, το οποίο επιμελήθηκε και τα music videos για τα τραγούδια «Take My Breath», «Sacrifice» και «Out of Time» του Dawn FM, ο The Weeknd αναρωτιέται αν η γυναίκα με την οποία έχει σχέση βλέπει κάποιον άλλον.

Αν και αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ήταν πιστός στις προηγούμενες σχέσεις του, ισχυρίζεται ότι άλλαξε και την ικετεύει να είναι μαζί του για πάντα.

Το βίντεο ανοίγει με τον The Weeknd και τη μυστηριώδη γυναίκα να χορεύουν και να φλερτάρουν παιχνιδιάρικα, καθώς μπαίνουν σε ένα σκοτεινό διαμέρισμα, προτού παρακολουθήσει μέσα από ένα παράθυρο τη συνοδό του να του χαρίζει ένα σαγηνευτικό στριπτίζ.

Το music video του «Is There Someone Else?» είναι μία ωδή στην εμβληματική σκηνή του στριπτίζ της ταινίας «9 ½ Εβδομάδες» (9 ½ Weeks) του 1986, όπου η Kim Basinger προσφέρει με παρόμοιο τρόπο έναν αισθησιακό χορό στον Mickey Rourke υπό τους ήχους του τραγουδιού «You Can Leave Your Hat On» του Joe Cocker.

Εκτός από την αξιοποίηση της αισθητικής της δεκαετίας του 1980, ο The Weeknd προσθέτει στο video για το «Is There Someone Else?» τη δική του ανατριχιαστική πινελιά, φορώντας μία τρομακτικά ρεαλιστική μάσκα ενός προσώπου.

Το άλμπουμ «Dawn FM» του The Weeknd κυκλοφόρησε στις 7 Ιανουαρίου 2022 και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του Billboard 200 στις ΗΠΑ και στο No. 1 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκτός από το «Is There Someone Else?», τα δικά τους music videos από το «Dawn FM» έχουν αποκτήσει το «Take My Breath», το «Sacrifice», το «Gasoline» και το «Out Of Time», στο οποίο εμφανίστηκαν ο Jim Carrey και η HoYeon Jung του «Squid Game». Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα animated video για το «How Do I Make You Love Me?».