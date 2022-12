Spotify Wrapped 2022: Ο Bad Bunny και η Taylor Swift είναι οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams φέτος

Οι κορυφαίοι της φετινής χρονιάς στο Spotify.

Το Spotify αποκάλυψε την πολυαναμενόμενη ανασκόπηση του έτους και ανακοίνωσε τους κορυφαίους της χρονιάς σε επίπεδο καλλιτεχνών, τραγουδιών, albums και podcasts, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Wrapped 2022».

Πρωταγωνιστής για άλλη μία φορά είναι ο Bad Bunny, ο οποίος για τρίτη συνεχή χρονιά αναδείχθηκε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στο Spotify.

Τα τραγούδια του Πορτορικανού ράπερ και τραγουδιστή έχουν συγκεντρώσει πάνω από 18,5 δισεκατομμύρια streams μέχρι στιγμής φέτος στο Spotify και το άλμπουμ του «Un Verano Sin Ti» είναι το άλμπουμ με τα περισσότερα streams παγκοσμίως φέτος.

Το Spotify γιορτάζει τα επιτεύγματα του Bad Bunny μέσω διαφόρων προωθητικών ενεργειών του «Wrapped 2022», χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, διαφημιστικές πινακίδες και αφίσες σε πολλές πόλεις που καλούν τους θαυμαστές του να βρουν τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams μέσα από ένα κρυπτόλεξο.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, το Spotify θα παρουσιάσει επίσης ένα easter egg για τον Bad Bunny στην πλατφόρμα του: Όταν οι χρήστες κάνουν like ή πατούν την καρδιά σε ένα από τα τραγούδια του, αυτή θα μεταμορφώνεται από την κλασική πράσινη καρδιά του Spotify στην εμβληματική κόκκινη καρδιά του Bad Bunny.

Η Taylor Swift είναι ο δεύτερος καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στο Spotify συνολικά και η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams της χρονιάς, εικόνα που επαναλήφθηκε και το 2021.

Το «Midnights» της Taylor Swift κατέλαβε την τέταρτη θέση στα άλμπουμ με τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ, ένα εντυπωσιακό επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς ότι κυκλοφόρησε πριν από λιγότερο από έξι εβδομάδες, στις 21 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, η Taylor Swift είναι ο πιο viral καλλιτέχνης του Spotify για τη φετινή χρονιά, με τους χρήστες της υπηρεσίας να κοινοποιούν τη μουσική της στα κοινωνικά δίκτυα περισσότερο από τη μουσική κάθε άλλου καλλιτέχνη.

Ο Drake, ο The Weeknd και οι BTS συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στο Spotify για το 2022.

Το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify για το 2022 είναι η επιτυχία «As It Was» του Harry Styles, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως φέτος.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα βρίσκονται το «Heat Waves» των Glass Animals και, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το «Stay» του The Kid LAROI και του Justin Bieber. Η τέταρτη και η πέμπτη θέση ανήκουν αμφότερες στον Bad Bunny με το «Me Porto Bonito» και το «Tití Me Preguntó».

Στο μέτωπο των podcasts, η πιο δημοφιλής εκπομπή του Spotify για το 2022 ήταν, όπως και πέρυσι, το «The Joe Rogan Experience».

Από την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, οι χρήστες του Spotify θα μπορούν να έχουν σταδιακά πρόσβαση στην εξατομικευμένη εμπειρία τους «Wrapped 2022» αποκλειστικά στην εφαρμογή για κινητά (τόσο για iOS όσο και για Android) στον κόμβο Wrapped. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση spotify.com/wrapped.

Το φετινό «Wrapped» διαθέτει όλα τα αγαπημένα χαρακτηριστικά, όπως η προβολή των κορυφαίων καλλιτεχνών, μουσικών ειδών, τραγουδιών, podcasts και λεπτών ακρόασης των χρηστών του Spotify.

Το 2021, το Wrapped περιλάμβανε ευχαριστήρια μηνύματα από περίπου 100 καλλιτέχνες. Φέτος, το Spotify περιλάμβανε μηνύματα από περισσότερους από 40.000 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Taylor Swift, Billie Eilish, J Balvin, Pusha T, Shania Twain και Måneskin.

Με το «Your Artist Messages», οι θαυμαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις θα αποκτούν μία εξατομικευμένη ροή βίντεο με ευχαριστήρια μηνύματα από μερικούς από τους κορυφαίους καλλιτέχνες τους για το 2022, με κάθε βίντεο να διαδέχεται το τραγούδι που άκουσαν περισσότερο από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη φέτος.

Οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams παγκοσμίως

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams παγκοσμίως

1. «As It Was» – Harry Styles

2. «Heat Waves» – Glass Animals

3. «Stay» – Kid Laroi & Justin Bieber

4. «Me Porto Bonito» – Bad Bunny feat. Chencho Corleone

5. «Tití Me Preguntó» – Bad Bunny

Τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams παγκοσμίως

1. «Un Verano Sin Ti» – Bad Bunny

2. «Harry’s House» – Harry Styles

3. «Sour» – Olivia Rodrigo

4. «=» (Equals), Ed Sheeran

5. «Planet Her» – Doja Cat

Οι πιο viral καλλιτέχνες παγκοσμίως

1. Taylor Swift

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. BTS

5. Lana Del Rey

Οι στίχοι με τις περισσότερες κοινοποιήσεις παγκοσμίως

1. «Heat Waves» – Glass Animals

2. «Heather» – Conan Gray

3. «I Love You So» – The Walters

4. «Summertime Sadness» – Lana Del Rey

5. «Somewhere Only We Know» – Keane

Οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ

1. Drake

2. Taylor Swift

3. Bad Bunny

4. Kanye West

5. The Weeknd

Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ

1. «As It Was» – Harry Styles

2. «Heat Waves» – Glass Animals

3. «Bad Habit» – Steve Lacy

4. «Me Porto Bonito» – Bad Bunny feat. Chencho Corleone

5. «First Class» – Jack Harlow

Τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ

1. «Un Verano Sin Ti» – Bad Bunny

2. «Harry’s House» – Harry Styles

3. «Dangerous: Wallen» – Morgan Wallen

4. «Midnights» – Taylor Swift

5. «Sour» – Olivia Rodrigo

ΠΗΓΗ : Hit channel