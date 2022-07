Η Ciara επιστρέφει με το νέο single «Jump»

Η Ciara επιστρέφει στο κλασικό R&B ύφος της.

Αφού ανέβασε τον ενθουσιασμό στα ύψη για την επιστροφή της, η Ciara αποκαλύπτει το νέο της single και music video «Jump» με τη συμμετοχή της hip-hop κολεκτίβας Coast Contra.

Το «Jump» είναι η πρώτη της κυκλοφορία από τη Republic Records και την Uptown Records, σε συνεργασία με τη δική της εταιρεία, Beauty Marks Entertainment και δίνει τον τόνο για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα της Ciara και το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ξεκινώντας με δύναμη, η ορμητική παραγωγή του τραγουδιού υπογραμμίζει την αυτοπεποίθηση και τους catchy στίχους της Ciara, η οποία υπόσχεται: «It’s a party when I make that thing jump».

Η Ciara επιστρέφει στο κλασικό R&B ύφος της, έτοιμη για χορό, με μία δόση ασυγκράτητης ενέργειας και διάθεσης. Η viral hip-hop κολεκτίβα των Coast Contra προσθέτει στο «Jump» το δικό της μοναδικό κουπλέ.

Η ταλαντούχα ομάδα των Coast Contra, οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό των Area 51 Music/Virgin Music, αποτείται από τους emcees Eric Jamal (Φιλαδέλφεια), Rio Loz (Κάλι, Κολομβία) και τα δίδυμα αδέρφια Ras & Taj Austin (Λος Άντζελες).

Η Ciara, η οποία φημίζεται για τα εντυπωσιακά music video της, ετοίμασε μία κινηματογραφική παραγωγή που αρμόζει σε ένα τραγούδι όπως το «Jump».

Το μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Dave Meyers (Kendrick Lamar, Ariana Grande), κινείται με ταχύτητα φωτός. Η Ciara χορεύει στην οροφή ενός κινούμενου συρμού του μετρό και παρουσιάζει μία σειρά από εξαιρετικές χορογραφίες.

Η τραγουδίστρια της R&B αλλάζει 14 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του music video για το νέο single της «Jump» και αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι είναι style icon.

Κατά τη διάρκεια των 15 ετών της καριέρας της, η δισκογραφία της έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams, ενώ έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 23 εκατομμυρίων δίσκων και 22 εκατομμυρίων singles παγκοσμίως και έχει κυκλοφορήσει τις επιτυχίες «Goodies», «Ride», «Oh», «1, 2 Step», «Body Party» και «I Bet».

Σε μία προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο της τέχνης της, η Ciara δημιούργησε την Beauty Marks Entertainment, μία απεριόριστη πλατφόρμα για τη μουσική, τα μέσα ενημέρωσης, τον κινηματογράφο, τη μόδα, τη φιλανθρωπία, την τεχνολογία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.

Μετά την ίδρυση της BME, η Ciara δημιούργησε τις εταιρείες Why Not You? Productions και την West2East Management μαζί με τον σύζυγό της, Russell Wilson. Η Ciara είναι αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών, καθώς και φιλάνθρωπος, καθώς συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος Why Not You? του συζύγου της και έχει αφοσιωθεί στη βελτίωση της ζωής των παιδιών και στην ενδυνάμωση των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

