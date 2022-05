Eurovision 2022: Απόψε ο Α’ Ημιτελικός με τη συμμετοχή της Ελλάδας

Απόψε ο Πρώτος Ημιτελικός της Eurovision 2022 – Με τη συμμετοχή της Ελλάδας με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη

Η αυλαία του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε, Τρίτη 10 Μαΐου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στο Τορίνο της Ιταλίας με τη διοργάνωση του Πρώτου Ημιτελικού με τη συμμετοχή 17 χωρών.

Στον Πρώτο Ημιτελικό της Eurovision 2022 διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Αλβανία, Λετονία, Λιθουανία, Ελβετία, Σλοβενία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Κροατία, Δανία, Αυστρία, Ισλανδία, Ελλάδα, Νορβηγία και Αρμενία.

Η Ελλάδα εμφανίζεται στη 15η θέση του Πρώτου Ημιτελικού με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη (Amanda Tenfjord) και το τραγούδι «Die Together».

Το «Die Together» είναι μία συναισθηματική και ταυτόχρονα δυναμική μπαλάντα, που αφηγείται μια αληθινή ιστορία αγάπης, σαν ένα όνειρο σε μπλε φόντο, το οποίο ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από τα μάτια της ερμηνεύτριας.

Τη σκηνοθεσία της σκηνικής εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Σε απευθείας σύνδεση με τη σκηνή του «PalaOlimpico» του Τορίνο, η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς (10 και 12 Μαΐου) και τον Τελικό (14 Μαΐου) τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας και διαδικτυακά από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και μέσω live streaming από το ertnews.gr.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών, καθώς και του Τελικού θα είναι και φέτος για την ελληνική μετάδοση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Παρουσιαστές και των τριών ζωντανών σόου του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα είναι ο Ιταλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Alessandro Cattelan, η υποψήφια για Όσκαρ τραγουδίστρια Laura Pausini και ο Βρετανός-Λιβανέζος τραγουδιστής Mika.

Στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 14 Μαΐου θα προκριθούν οι δέκα χώρες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία συνολικά από κοινό και κριτικές επιτροπές από κάθε ημιτελικό του διαγωνισμού.

Δικαίωμα ψήφου σε αυτόν τον ημιτελικό, έχουν οι 17 χώρες που συμμετέχουν, μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία, που προκρίνονται απευθείας στον τελικό, ως μέλη των «Big 5». Η Ρωσία είχε αρχικά κληρωθεί να συμμετάσχει στο δεύτερο μισό του Πρώτου Ημιτελικού, αλλά αποβλήθηκε από το διαγωνισμό λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Ακούστε τα 17 τραγούδια του Πρώτου Ημιτελικού

1. Αλβανία / Ronela Hajati – «Sekret»

2. Λετονία / Citi Zēni – «Eat Your Salad»

3. Λιθουανία / Monika Liu – «Sentimentai»

4. Ελβετία / Marius Bear – «Boys Do Cry»

5. Σλοβενία / LPS – «Disko»

6. Ουκρανία / Kalush Orchestra – «Stefania (Стефанія)»

7. Βουλγαρία / Intelligent Music Project – «Intention»

8. Ολλανδία / S10 – «De diepte»

9. Μολδαβία / Zdob și Zdub and Advahov Brothers – «Trenulețul»

10. Πορτογαλία / Maro – «Saudade, saudade»

11. Κροατία / Mia Dimšić – «Guilty Pleasure»

12. Δανία / Reddi – «The Show»

13. Αυστρία / Lumix feat. Pia Maria – «Halo»

14. Ισλανδία / Systur – «Með hækkandi sól»

15. Ελλάδα / Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»

16. Νορβηγία / Subwoolfer – «Give That Wolf a Banana»

17. Αρμενία / Rosa Linn – «Snap»

ΠΗΓΗ :Hit Channel