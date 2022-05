Όταν η Emma Stone ρώτησε τον Γιώργο Λάνθιμο τι της βρήκε

Όλα όσα συνέβησαν χθες στη συνέντευξη Τύπου για τη Βληχή, που κάνει πρεμιέρα σήμερα.

Πέμπτη 5 Μαΐου, 12.50, Κεντρική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής. Η πλαϊνή της είσοδος έχει μόλις ανοίξει και οι δημοσιογράφοι από τα ελληνικά και τα ξένα ΜΜΕ έχουν αρχίσει να κάθονται στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν την ειδική προβολή της Βληχής, πριν από τη -σημερινή- πρεμιέρα. Το μυαλό τους, εικάζουμε ότι είναι στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, με τη συμμετοχή της Emma Stone, που είναι το πρόσωπο της ημέρας καθώς την προηγουμένη ‘είχε πάει γήπεδο’. Στη μία άκρη της ορχήστρας ξεχωρίζει μια άρπα, προς το κέντρο της ένα τσέμπαλο.

Τι εστί Βληχή;

Πριν εξηγήσουμε σε ένα από τα 22 bullets που ακολουθούν το τι σημαίνει η ωραία λέξη ‘βληχή’, πρέπει να αναφέρουμε ότι ‘ονομάτισε’ τη μικρού μήκους ταινία-δεύτερη ανάθεση του προγράμματος The Artist on the Composer.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει προκύψει από τη συνεργασία της ΕΛΣ και του οργανισμού ΝΕΟΝ, με στόχο τη διασύνδεση του έργου πρωτοπόρων σύγχρονων εικαστικών, σκηνοθετών ή/και παραγωγών ταινιών με τη live ορχηστρική μουσική.

