ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΎΧΟΙ ΜΌΝΟ ΟΚΤΏ ΔΙΆΣΗΜΟΙ ΤΟΥ ΧΌΛΙΓΟΥΝΤ: Η ΛΊΣΤΑ ΤΟΥ FORBES

Τα ονόματα οκτώ σταρ του Χόλιγουντ συμπεριλαμβάνονται φέτος στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Στη λίστα συνολικά υπάρχουν 2.668 δισεκατομμυριούχοι και μόνο οκτώ από αυτούς είναι σταρ του Χόλιγουντ.

Αυτοί είναι οι δισεκατομμυριούχοι του Χόλιγουντ

8. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Tyler Perry έχει καθαρή περιουσία 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Γνωστός από το ρόλο του ως «Madea», έχει δημιουργήσει σειρές και ταινίες πάνω στον χαρακτήρα αυτό, οι οποίες είχαν έσοδα άνω των 660 εκατ. δολάρια.

7. Ο ράπερ και παραγωγός Jay-Z, με περιουσία 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το 1995 ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Roc-a-Fella, μία κίνηση που όπως φάνηκε έβαλε τα «θεμέλια» της μουσικής αυτοκρατορίας που «έχτισε» στη συνέχεια. Το 2008 ίδρυσε την εταιρεία ψυχαγωγίας Roc Nation, ενώ συνολικά έχει κερδίσει 24 βραβεία Grammy. Παράλληλα, είναι κάτοχος της εταιρείαςς σαμπάνιας Armand de Brignac από κοινού με την LVMH και την D’Usse μαζί με την Bacardi. Διαθέτει επίσης ποσοστά στις εταιρείες Uber και Tidal, μεταξύ άλλων. Είναι παντρεμένος με την Beyonce.

Το “Hard Knock Life” (1999) του Jay-Z ήταν το πρώτο του τραγούδι που συμπεριελήφθη στη λίστα με τα κορυφαία στο Billboard Hot 100.

6. Ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον, με περιουσία 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το όνομά του μπήκε για πρώτη φορά φέτος στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη σκηνοθεσία της τριλογίας «The Lord of the Rings» (2001-2003), της τριλογίας «The Hobbit» (2012-2014) και του «King Kong» (2005). Οι ταινίες του έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office, καθιστώντας τον τον τέταρτο σκηνοθέτη με τις περισσότερες εισπράξεις στην ιστορία.

Πέρυσι πούλησε την εταιρεία του visual effects, Weta Digital, έναντι1,6 δισ. δολαρίων.

5. Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας Rihanna, με περιουσία 1,7 δισ. δολαρίων

Έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατ. δίσκους και 14 τραγούδια της βρέθηκαν στην κορυφή του Billboard Hot 100. Η Rihanna είναι περισσότερο γνωστή για τα κορυφαία άλμπουμ της “Unapologetic” (2012) και “Anti” (2016).

Η πρώτη διεθνής επιτυχία της Rihanna ήταν το “Umbrella” (2007), το οποίο πούλησε περισσότερα από έξι εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το 2017 ίδρυσε την εταιρεία καλλυντικών Fenty Beauty. Το Forbes εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της προέρχεται από την αξία του Fenty Beauty.

4. Η σταρ του ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν έχει καθαρή περιουσία 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Γνωστή ως η πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Keeping Up with the Kardashians» από το 2004, έχει έναν από τους ισχυρότερους λογαριασμούς Instagram στον κόσμο, με πάνω από 300 εκατομμύρια followers. Ίδρυσε τη σειρά καλλυντικών KKW Fragrance και την εταιρεία εσωρούχων Skims. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Κιμ Καρντάσιαν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό ως η καλύτερη φίλη της Πάρις Χίλτον.

3. Ο ράπερ και μεγιστάνας της μόδας Κάνιε Γουέστ, που ακούει στο όνομα Ye, έχει περιουσία 2 δισεκατομμύρια δολάρια

Είναι ένας από τους πιο διάσημους ράπερ στον κόσμο. Έχει πουλήσει πάνω από 160 εκατομμύρια δίσκους και έχει κερδίσει 24 βραβεία Grammy. Είναι επίσης γνωστός στο χώρο της μόδας και τα δημιουργικά του έργα, τα οποία περιλαμβάνουν την εταιρεία streetwear Yeezy, από όπου και προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του.

Έως το διαζύγιό του με την Kim Kardashian, είχε στην κατοχή του ακίνητα αξίας 100 εκατ. δολαρίων.

Η συνεργασία του με τον ράπερ Twista και τον τραγουδιστή Jamie Foxx στο “Slow Jamz” (2003) έγινε η πρώτη του Νο. 1 επιτυχία στο Billboard Hot 100. Όταν το άλμπουμ του “The College Dropout” κυκλοφόρησε το 2004, πούλησε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι το άλμπουμ του με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μέχρι σήμερα.

2. Η παρουσιάστρια Oprah Winfrey, με περιουσία 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το 2003 έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα δισεκατομμυριούχος. Είναι γνωστή για το The Oprah Winfrey Show, το οποίο προβαλλόταν στην αμερικανική τηλεόραση για 25 χρόνια.

Η Winfrey έχει ακίνητη περιουσία στο Ιλινόις, τη Φλόριντα, τη Χαβάη, το Κολοράντο, την Ουάσιγκτον, το Τενεσί και την Ιντιάνα.

1. Ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, με περιουσία 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Έχει κερδίσει τρία βραβεία Όσκαρ και έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως ο «E.T.» και η «Λίστα του Σίντλερ». Η ταινία του 1975 «Jaws» του Σπίλμπεργκ, απέσπασε 472 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

ΠΗΓΗ:lifo