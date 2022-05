Sam Smith: Ακούστε το νέο τραγούδι «Love Me More»

Το νέο τραγούδι του Sam Smith.

Ο Sam Smith μαθαίνει πώς να αγαπάει τον εαυτό του στο νέο τραγούδι του «Love Me More».

Το «Love Me More» είναι μία ειλικρινής ενδοσκόπηση της σχέσης του Sam Smith με τον εαυτό του αλλά και ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ευτυχίας. Για άλλη μία φορά, η απαράμιλλη φωνή του αναδεικνύεται σε αυτό το εμψυχωτικό νέο τραγούδι.

Ο Sam Smith, ο οποίος έχει δηλώσει non-binary και χρησιμοποιεί για τον εαυτό του τις αντωνυμίες «οι / αυτοί», επανασυνδέθηκε για τη δημιουργία του «Love Me More» με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Jimmy Napes και Stargate.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι για όποιον αισθάνεται διαφορετικά, για όποιον πρέπει να σταματήσει τον εαυτό του κάθε ημέρα από το να λέει άσχημα πράγματα για εκείνον, μέσα στο μυαλό του, όλη την ώρα», ανέφερε ο Sam Smith σε δήλωσή του.

«Εγώ ένιωθα έτσι για πολύ καιρό και σιγά σιγά μαθαίνω πώς να είμαι απλά ευγενικός με τον εαυτό μου. Ήθελα να το μοιραστώ αυτό γιατί το αποτύπωσα σε αυτό το τραγούδι. Τα τελευταία δύο χρόνια, η μουσική έχει γίνει η θεραπεία μου περισσότερο από ποτέ. Ελπίζω λοιπόν αυτό το τραγούδι να γίνει ο φίλος σας», πρόσθεσε.

Το μουσικό βίντεο για το «Love Me More», το οποίο γυρίστηκε από τον Luke Monaghan («Too Good At Goodbyes», «Writing’s On The Wall») και συν-σκηνοθέτησε ο Sam Smith, είναι μία ιστορία απελευθέρωσης και χαράς, που διαδραματίζεται στην καρδιά του Λονδίνου.

Το «Love Me More» ξεκινάει με αποσπάσματα από την παιδική ηλικία του Samm Smith και την αρχή της καριέρας του, πριν αποτίσει φόρο τιμής στο «Stay With Me», καθώς βλέπουμε τον τραγουδιστή να κατεβαίνει κάποιες σκάλες, όπως έκανε και στο βίντεο για το επιτυχημένο τραγούδι του 2014.

Στη συνέχεια, το μελαγχολικό κομμάτι μετατρέπεται σε έναν ύμνο αυτοδυναμίας.

«Έχεις νιώσει ποτέ ότι είσαι κάποιος άλλος / Νιώθεις ότι ο καθρέφτης δεν κάνει καλό στην υγεία σου / Κάθε μέρα προσπαθώ να μην μισώ τον εαυτό μου / Αλλά τον τελευταίο καιρό δεν πονάει όπως πριν / Ίσως μαθαίνω πώς να με αγαπώ περισσότερο», τραγουδά ο Sam Smith.

Το «Love Me More», το οποίο είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες από την Capitol Records / Universal Music, είναι το πρώτο επίσημο single του Sam Smith μετά το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Love Goes», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020.