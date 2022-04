Οι Swedish House Mafia κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Paradise Again»

Η μεγαλειώδης επανένωση των τιτάνων της ηλεκτρονικής μουσικής Swedish House Mafia κορυφώνεται με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους.

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Swedish House Mafia κυκλοφορεί.

Έχοντας αφήσει το δικό τους στίγμα στη μουσική βιομηχανία, ήταν θέμα χρόνου η εξέλιξη του θρυλικού ήχου ήχου. Οι Swedish House Mafia βεβαιώθηκαν ότι το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «Paradise Again» θα δελεάσει τους ακροατές με τον πιο σπινθηροβόλο τρόπο, με κάθε κομμάτι, να λειτουργεί ως μια ξεκάθαρη αναπαράσταση όλων όσων έχουν θέσει ως στόχο να επιτύχουν.

Κάθε ένα από τα 17 κομμάτια αυτού του άλμπουμ που προκαλεί δέος θα σας κάνει να ζητάτε περισσότερα. Οι Swedish House Mafia, οι σαγηνεύουν το κοινό εδώ και αρκετό καιρό, εγγυώνται ότι η επιστροφή τους θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας.

Κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή της ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί έναν ήχο που δικαιολογεί τον τίτλο των Swedish House Mafain ως το πιο θρυλικό όνομα του είδους του.

Το «Paradise Again», το οποίο έχει δημιουργηθεί για να φτάσει στην κορυφή των charts, είναι η επιτομή ενός άλμπουμ που θα κάνει τους πάντες να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

«Από την ημέρα που σχηματίσαμε τους Swedish House Mafia το όνειρό μας ήταν να κάνουμε ένα studio άλμπουμ, ένα άλμπουμ που θα αντιπροσωπεύει αυτό που είμαστε ως άτομα και καλλιτέχνες», δηλώνουν οι Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso.

«Από τη στιγμή της επανένωσής μας αποφασίσαμε να εκπληρώσουμε το όνειρό μας, να ξεκινήσουμε μια ηχητική περιπέτεια που θα μας πήγαινε σε έναν νέο κόσμο, έναν κόσμο ελεύθερων σκέψεων, απεριόριστων ιδεών και χώρου για έκφραση. Αυτοί είμαστε εμείς, αυτός είναι ο κόσμος μας, αυτό είναι το “Paradise Again”», πρόσθεσαν.

Το «Paradise Again» περιλαμβάνει 17 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν οι Swedish House Mafia μετά την επανένωσή τους το καλοκαίρι του 2021: Το «It Gets Better», το «Lifetime» με τους Ty Dolla $ign και 070 Shake, το «Redlight» με τον Sting και το smash shit το «Moth To A Flame» με τον The Weeknd, το οποίο διαγράφει επιτυχημένη πορεία τόσο διεθνώς όσο και στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Οι θρυλικοί Σουηδοί φρόντισαν ώστε κάθε συνεργασία να είναι πιο συναρπαστική από την προηγούμενη, ενώ ο χαρακτηριστικός τους ήχος είναι εμφανής παντού στο «Paradise Again», ένα μουσικό ταξίδι που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο.

Οι Swedish House Mafia δικαιολογημένα απομακρύνονταν από τον ήχο που αποτέλεσε την ενσάρκωση της dance μουσικής ακριβώς πριν από μια δεκαετία. Το «Paradise Again» προσφέρει κάτι για όλους τους τύπους θαυμαστών των Swedish House Mafia – αρκεί να το ακούσετε με ανοιχτό μυαλό – αφήνοντας πίσω του μια κρυφή ελπίδα για οτιδήποτε επιφυλάσσει το μέλλον.

Το «Paradise Again» είναι κάτι παραπάνω από έτοιμο να κατακτήσει την dance βιομηχανία και να δημιουργήσει μια δική του κληρονομιά.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Paradise Again», οι Swedish House Mafia θα εμφανιστούν ως επικεφαλής στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» στην τρίτη και τελευταία ημέρα της φετινής διοργάνωσης, την Κυριακή 17 και 24 Απριλίου, επισφραγίζοντας με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο τη μεγαλειώδη επιστροφή τους.

Βρείτε το άλμπουμ στο YouTube: