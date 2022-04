AMY WINEHOUSE: Η ΕΜΦΆΝΙΣΉ ΤΗΣ ΣΤΟ «GLASTONBURY» ΤΟΥ 2007 ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΣΕ ΒΙΝΎΛΙΟ

Το βινύλιο θα κυκλοφορήσει με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την εμφάνιση της Amy Winehouse στο «Glastonbury».

Η εμβληματική εμφάνιση της Amy Winehouse στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury» το 2007 θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε βινύλιο.

Το «Live at Glastonbury 2007» θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τη θρυλική εμφάνιση της Amy Winehouse στο Pyramid Stage, στη δεύτερη συμμετοχή της στο «Glastonbury».

Η Amy Wineehouse ερμήνευσε τις διαχρονικές επιτυχίες της όπως τα «Rehab», «You Know I’m No Good», «Tears Dry On Their Own» και «Valerie».

Το εξώφυλλο της κυκλοφορίας θα περιλαμβάνει μια φωτογραφία της εμφάνισης της τραγουδίστριας από τη συνδιοργανώτρια του «Glastonbury», Emily Eavis.

«Η Amy Winehouse ήταν μια πιστή επισκέπτρια του “Glastonbury”», είπε η Emily Eavis σε δήλωσή της.

«Είτε ερχόταν και τραγουδούσε είτε, όταν δεν δούλευε, ερχόταν και κατασκήνωνε. Τραγουδούσε στην καυτή ζέστη και στη δυνατή βροχή και υπήρχαν τόσες πολλές μαγικές στιγμές στις εμφανίσεις της», συνέχισε.

Το βινύλιο «Live at Glastonbury 2007» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουνίου μέσω της Universal Music. Η κυκλοφορία θα αποτελείται από δύο μαύρα LP βινύλια, ενώ μια έκδοση με διαφανή θα διατεθεί αποκλειστικά μέσω της Universal Music.

Η Amy Winehouse πέθανε σε ηλικία 27 ετών το 2011 από δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Είχε κυκλοφορήσει μόνο δύο άλμπουμ, το «Frank» το 2003 και το «Back To Black» το 2006, τα οποία απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές. Μία συλλογή με τίτλο «Lioness: Hidden Treasures» κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της το 2011.

Το tracklist του «Live at Glastonbury 2007»

Πλευρά Α

1. Addicted

2. Just Friends

3. Tears Dry On Their Own

4. He Can Only Hold Her

Πλευρά B

5. Cherry

6. Back To Black

7. Wake Up Alone

8. Love Is A Losing Game

Πλευρά Γ

9. Fuck Me Pumps

10. Cupid

11. Hey Little Rich Girl

12. Monkey Man

Πλευρά Δ

13. You Know Im No Good

14. Rehab

15. Me & Mr Jones

16. Valerie

