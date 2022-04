David Guetta, Becky Hill και Ella Henderson συνεργάζονται στο «Crazy What Love Can Do»

Η μοναδική παραγωγή του David Guetta συναντά τις υπέροχες φωνές της Becky Hill και της Ella Henderson.

Ο David Guetta, η Becky Hill και η Ella Henderson ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «Crazy What Love Can Do» που κυκλοφορεί από την Parlophone Records / Warner Music.

Αυτήν την εβδομάδα θα ακολουθήσει ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο της συνεργασίας που γυρίστηκε στη Βαρκελώνη και το Μαϊάμι.

Το «Crazy What Love Can Do» διαθέτει τις άμεσα αναγνωρίσιμες φωνές της Becky Hill και της Ella Henderson, αισιόδοξες νότες πιάνου με γεμάτα ευφορία drops, ένας συνδυασμός που προορίζεται να το κάνει το τραγούδι του καλοκαιριού του 2022.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο David Guetta και η Becky Hill ενώνουν τις δυνάμεις τους. Το «Crazy What Love Can Do» είναι η επόμενη συνεργασία τους με την επιτυχημένη συνάντησή τους στο «Remember» το 2021, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 150 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα.

Επίσης, το «Crazy What Love Can Do» διαδέχεται την πρόσφατη συνεργασία – μεγατόνων του David Guetta με τον Joel Corry και τον Bryson Tiller στο «What Would You Do?», το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 8 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ο David Guetta δηλώνει: «Για εμένα είναι ένα καλοκαιρινό dance τραγούδι και νομίζω ότι περνάει ένα σημαντικό μήνυμα για την αγάπη και το πόσο δυνατή είναι. Μου άρεσε πολύ που συνεργάστηκα για άλλη μια φορά με την Becky, μετά το πρώτο μας επιτυχημένο single “Remember” και η πρώτη συνεργασία με την Ella ήταν επίσης πολύ συναρπαστική. Ήταν ευχαρίστηση που συνεργάστηκα και με τις δύο αυτές απίστευτες καλλιτέχνιδες».

Η Becky Hill αναφέρει: «Ερωτεύτηκα αυτό το τραγούδι από τη στιγμή που το άκουσα. Παρασκευασμένο από τους απίστευτους μουσικούς σεφ Rob Harvey, Jordan Reily και την καταπληκτική Ella Henderson. Μου το έστειλε ο David Guetta και ήξερα ότι η Ella και εγώ θα ακουγόμασταν τέλεια μαζί».

«Είναι κρίμα που οι γυναίκες δεν κάνουν ντουέτα μαζί πιο τακτικά, οπότε χαίρομαι που εγώ και η Ella ξεκινάμε το 2022 με αυτόν το εμβληματικό dance τραγούδι. Ο Guetta τα κατάφερε και πάλι και εγώ πάντως είμαι πολύ περήφανη που συμμετέχω σε ένα ακόμη», προσθέτει.

Η Ella Henderson προσθέτει: «Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη με αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι μαγειρευόταν στο φούρνο για αρκετό καιρό, οπότε σημαίνει τόσα πολλά για εμένα που επιτέλους ο κόσμος το ακούει. Αναφέρεται στα ενδυναμωτικά και άγρια συναισθήματα που μπορεί να σου δημιουργήσουν η αγάπη και η φιλία. Η συνεργασία με την Becky και τον David ήταν το απόλυτο όνειρο και αγάπησα κάθε δευτερόλεπτο της δημιουργίας αυτού του τραγουδιού και όλης της δημιουργικής διαδικασίας.»

«Επίσης, τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο είχαν τόση πλάκα γιατί ήταν σαν να κάναμε τη δική μας μίνι ταινία “Θέλμα & Λουίζ”. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δώσαμε ζωή στο τραγούδι μέσα από την εικόνα θα μας βοηθήσει πραγματικά να αφηγηθούμε την ιστορία του πώς δύο κολλητές φίλες χρειάζονται μόνο την αγάπη τους για τον εαυτό τους και η μία την άλλη για να κατακτήσουν τον κόσμο και να μην κοιτάξουν ποτέ πίσω», συνεχίζει.