Ο The Weeknd και οι Swedish House Mafia θα αντικαταστήσουν τον Kanye West στο «Coachella»

Οι Swedish House Mafia και ο The Weeknd θα κλείσουν το «Coachella» με μία κοινή εμφάνιση.

Το «Coachella» προχώρησε γρήγορα στην κάλυψη του κενού που άφησε η αποχώρηση του Kanye West από το φετινό φεστιβάλ με τον The Weeknd και τους ήδη κλεισμένους Swedish House Mafia.

Την Τετάρτη 6 Απριλίου, οι διοργανωτές του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τα τριήμερα 15-17 Απριλίου και 22-24 Απριλίου, ανακοίνωσαν ότι ο The Weeknd και οι Swedish House Mafia θα ολοκληρώσουν με μία κοινή εμφάνιση το πρόγραμμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας του «Coachella» στις 17 και 24 Απριλίου.

Τα ονόματα του The Weeknd και των Swedish House Mafia εμφανίστηκαν επίσης στην ανανεωμένη αφίσα για το «Coachella» που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη μαζί με τους υπόλοιπους ήδη γνωστούς επικεφαλής του της φετινής εκδήλωσης, τον Harry Styles, ο οποίος θα είναι επικεφαλής της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ στις 15 και 22 Απριλίου και την Billie Eilish, η οποία θα είναι επικεφαλής της δεύτερης ημέρας στις 16 και 23 Απριλίου.

Ο Kanye West ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί ως επικεφαλής στην τρίτη και τελευταία ημέρα του διάσημου μουσικού φεστιβάλ που διεξάγεται στο Indio της Καλιφόρνιας, ωστόσο τη Δευτέρα 4 Απριλίου έγινε γνωστό ότι αποχώρησε από το πρόγραμμα του φετινού «Coachella», χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή οι λόγοι.

«Ανυπομονώ τόσο πολύ για αυτή τη στιγμή όπου οι Swedish House Mafia και ο The Weeknd θα ολοκληρώσουν φέτος το βράδυ της Κυριακής», δήλωσε στο Variety ο Paul Tollett, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας του «Coachella», Goldenvoice.

«Το “Coachella” έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Abel και είμαι τόσο ευγνώμων που θα πραγματοποιηθεί αυτή η επερχόμενη εμφάνιση με αυτούς τους εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ίδια σκηνή», συνέχισε.

Ο The Weeknd έχει εμφανιστεί στο «Coachealla» δύο φορές. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2012 και επέστρεψε το 2018 ως επικεφαλής της διοργάνωσης μαζί με τον Eminem και την Beyoncé, η οποία έθεσε τον πήχη ψηλά για όλους τους μελλοντικούς επικεφαλής του «Coachella» με μία απαράμιλλη εμφάνιση που θα μνημονεύεται για πολλά χρονιά.

Αν και πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο The Weeknd θα εμφανιζόταν μόνος του στο φετινό «Coachella», αυτή δεν ήταν ποτέ μια ρεαλιστική πιθανότητα.

Τους τελευταίους μήνες είναι αφοσιωμένος στην επερχόμενη σειρά «The Idol» του HBO, στην οποία πρωταγωνιστεί και συνυπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία, ενώ τον Ιούλιο θα ξεκινήσει την περιοδεία «After Hours Till Dawn Stadium Tour».

Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για το «Coachella» του 2022 στις αρχές Ιανουαρίου, οι Swedish House Mafia εμφανίστηκαν σε μια σπάνια, σχεδόν πρωτοφανή θέση στην αφίσα του φεστιβάλ: με γραμματοσειρά μεγέθους headliner, αλλά στο κάτω μέρος του lineup και χωρίς να αναγράφεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την εμφάνισή τους.

Το «Coachella» ουσιαστικά είχε λάβει τα μέτρα του για το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Kanye West από το φεστιβάλ, καθώς ο Ye είχε αποσυρθεί από το προηγούμενο lineup του «Coachella» λίγο πριν ανακοινωθεί.

Οι Swedish House Mafia, οι οποίοι αποτελούνται από τους Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso, συνεργάστηκαν με τον The Weeknd το προηγούμενο φθινόπωρο στο επιτυχημένο single τους «Moth To A Flame» και συμμετείχαν στην παραγωγή των τραγουδιών «Sacrifice» και «How Do I Make You Love Me?» του άλμπουμ «Dawn FM» του The Weeknd που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

ΠΗΓΗ : Hit Channel