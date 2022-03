ΟΙ KARDASHIANS ΤΑ ΛΈΝΕ ΌΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΏΗΝ ΣΤΟ ΝΈΟ ΤΟΥΣ SHOW ΚΑΙ Η ΑΤΆΚΑ ΤΗΣ ΜΑΜΆΣ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΉ

«Ο Kanye μου είπε ότι η καριέρα μου τελείωσε» λέει η Kim και το δικό της διαζύγιο, μαζί με όλα τα μυστικά των γάμων και των σχέσεων των αδελφών της βγαίνουν στην επιφάνεια του νέου οικογενειακού show, The Kardashians. Τα 2 νέα τρέιλερ είναι αποκαλυπτικά.

Ο ιθύνων νους, η μαμά μάνατζερ που δημιούργησε αυτό που είναι οι κόρες της σήμερα, Kris Jenner, δίνει το στίγμα στα 2 νέα τρέιλερ του show, Τhe Κardashians, που θα μεταδοθεί από το συνδρομητικό κανάλι Hulu, λέγοντας μία επική ατάκα που θυμίζει την ταινία «Ο νονός», ενώ η Kim αποκαλύπτει το διαζύγιο και το νέο της ειδύλλιο, την ίδια στιγμή που η κάμερα τρυπώνει στις ζωές των αδελφών της, Khloe, Kourtney, Kendall και Kylie Jenner.

Όπως φαίνεται και από το τρέιλερ, στον πρώτο κύκλο των επεισοδίων, θα ζήσουμε το τέλος του γάμου της Kim με τον Kanye West, τον οποίο μάλιστα βλέπουμε και στα πλάνα να μιλά μαζί της. Η Kim πάντως μιλώντας με τις αδελφές της, λέει πως ο ίδιος της είπε ότι η καριέρα της τελείωσε. Και αυτό μάλλον ως απειλή ακούστηκε. Το θέμα είναι πάντως πως ο ράπερ επέτρεψε την αναπαραγωγή αυτών των πλάνων, αλλά δεν ξέρουμε πως θα νιώσει όταν αρχίσει να ξετυλίγεται μπροστά στις οθόνες μας το νέο ειδύλλιο της πρώην γυναίκας του με τον ηθοποιόν Pete Davidson. Μάλιστα η μαμά Jenner προλογίζει το γεγονός, γιατί φυσικά και το θεωρεί ένα από τα πιο εμπορικά χαρτιά του νέου show, που έρχεται στην νέα εποχή της οικογένειας μετά το προηγούμενο reality «Keeping up with the Kardashians» που κράτησε για 20 σεζόν.

Τα κορίτσια φαίνεται πως αντιμετωπίζουν τη νέα εποχή διαφορετικά, παραδέχονται πως η αποχή από τις κάμερες τους έκανε καλό γιατί κατάφεραν να ζήσουν τις ζωές τους, αλλά παρόλα αυτά θα δούμε σε συνέχειες αυτές τις… ζωές και ότι χάσαμε με την απουσία τους. Φυσικά και στο πρώτο πλάνο θα έχουμε την απόφαση της Kourtney και του Travis Baker να κάνουν ένα παιδί και η κάμερα θα τους ακολουθήσει μέχρι τον γυναικολόγο για την εξωσωματική.

ΠΗΓΗ:queen