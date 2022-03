Dua Lipa: Το «Levitating» γράφει ιστορία charts του Billboard

Το «Levitating» σημειώνει την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Billboard Hot 100 για ένα τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Το «Levitating» της Dua Lipa συμπληρώνει 70 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 και καταρρίπτει το ρεκόρ για το τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνιδα με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο chart.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στο «How Do I Live» της LeAnn Rimes, το οποίο είχε συμπληρώσει 69 εβδομάδες στο chart το 1998.

Το «Levitating» – από το βραβευμένο με Grammy με άλμπουμ «Future Nostalgia» της Dua Lipa – ανέβηκε στο Νο. 2 του Hot 100 στις 22 Μαΐου 2021 και, με αφορμή την αδιάλειπτη παρουσία του στην κατάταξη, αναδείχθηκε ως το κορυφαίο τραγούδι στο ετήσιο chart Hot 100 Songs του Billboard για το 2021.

Επίσης έχει παραμείνει 41 εβδομάδες στο Top 10, η καλύτερη επίδοση για ένα τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνιδα και η δεύτερη καλύτερη συνολικά μετά την περίοδο 57 εβδομάδων του «Blinding Lights» στο Top 10.

«Είναι ωραίο από τη στιγμή που έχεις δουλέψει τόσο σκληρά, ειδικά παρά την πανδημία, όταν έχεις περιορισμένους πόρους. Οπότε, σημαίνει πολλά για μένα», δήλωσε η Dua Lipa στο Billboard για την πρωτιά του «Levitating» στο ετήσιο Hot 100.

«Είναι εντελώς σουρεαλιστικό το γεγονός ότι το “Levitating” κάνει τη δουλειά του στο chart του Billboard. Αυτό το τραγούδι ήταν το μωρό μου για τόσο πολύ καιρό και το γεγονός ότι βγήκε στον κόσμο και ότι η ανταπόκριση των ανθρώπων είναι αυτή που είναι, είναι απλά εντελώς εντυπωσιακό για εμένα. Είμαι πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά ευγνώμων για όλα αυτά», πρόσθεσε.

Το «Levitating» είναι επίσης το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Hot 100 στην ιστορία της Warner Records.

Στην ιστορία του Hot 100, το οποίο χρονολογείται από το 1958, μόνο τέσσερα άλλα τραγούδια έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 70 εβδομάδες παρουσίας στο chart.

Στην κορυφή βρίσκεται το «Blinding Lights» του The Weeknd με 90 εβδομάδες, ενώ ακολουθούν το «Radioactive» των Imagine Dragons με 87 εβδομάδες, το «Sail» των AWOLNATION με 79 εβδομάδες και το «I’m Yours» του Jason Mraz με 76 εβδομάδες.

Ωστόσο, ορισμένα από τα τραγούδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Hot 100 μπορεί να παραμείνουν για ακόμη εβδομάδες στην κατάταξη ώστε να ανταγωνιστούν αυτά τα νούμερα.

Το «Heat Waves» των Glass Animals, το οποίο διατηρείται στο No. 1 για δεύτερη εβδομάδα, έχει διανύσει 60 εβδομάδες στο Hot 100, ενώ το «Save Your Tears» του The Weeknd και της Ariana Grande έχει συμπληρώσει 62 εβδομάδες στο chart.

ΠΗΓΗ : Hit Chanel