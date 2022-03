Το «Heat Waves» των Glass Animals για πρώτη φορά στο Νο. 1 του Billboard Hot 100

Οι Glass Animals έχουν φέρει τον «καύσωνα» των charts.

Το «Heat Waves» των Glass Animals ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 στην 59η εβδομάδα παρουσίας του στο chart.

Με αυτόν τον τρόπο καταρρίπτει το ρεκόρ των 35 εβδομάδων που χρειάστηκε για να φτάσει στην κορυφή της κατάταξης το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey τον Δεκέμβριο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της φρενήρης πορείας του, το «Heat Waves», το οποίο συμπεριλήφθηκε το 2020 στο άλμπουμ «Dreamland» των Glass Animals, έχει κυριαρχήσει στα charts σε όλο τον κόσμο και έχει ξεχωρίσει στο TikTok και στις υπηρεσίες streaming.

Σύμφωνα με την MRC Data, το «Heat Waves» κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα 25 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 14,8 εκατομμύρια streams (αύξηση 1%), 2.900 πωλήσεις (μείωση 4%) και 66,7 εκατομμύρια ραδιοφωνικές εμφανίσεις (μείωση 3%).

Το «Heat Waves» υπογράφει εξ ολοκλήρου ο Dave Bayley των Glass Animals.

Είναι το πρώτο No. 1 τραγούδι στο Billboard Hot 100 που φέρει την υπογραφή ενός και μόνο δημιουργού από τότε που ο Pharrell Williams έγραψε, έκανε την παραγωγή και ερμήνευσε το «Happy», το οποίο κυριάρχησε για 10 εβδομάδες στην κορυφή του charts, ξεκινώντας πριν από οκτώ χρόνια αυτή την εβδομάδα (8 Μαρτίου 2014).

Η επιτυχία των Glass Animals έκανε είσοδο στο Hot 100 στις 16 Ιανουαρίου 2021 και μετά από δύο εβδομάδες απουσίας, επέστρεψε στο chart της 6ης Φεβρουαρίου για να ανέβει τελικά στην κορυφή.

Το «Heat Waves» είναι μόλις το 23ο τραγούδι ανάμεσα στο περίπου 30.000 τραγούδια που έχουν κάνει είσοδο στο Hot 100, το οποίο έχει παραμείνει στο charts για 59 ή περισσότερες εβδομάδες στο charts, ανεξάρτητα από την υψηλότερη θέση στην οποία έχει φτάσει.

Πριν κατακτήσει την κορυφή του Hot 100, το «Heat Waves» ανέβηκε στο Νο. 1 του παγκόσμιου chart του Spotify, όπου έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams, με τους Glass Animals να γίνονται το πρώτο βρετανικό συγκρότημα που κυριαρχεί στην πρώτη θέση της δημοφιλούς υπηρεσίες streaming.

Επίσης, το «Heat Waves» έχει γίνει τρεις φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οχτώ φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, έξι φορές πλατινένιο στον Καναδά και πλατινένιο σε Αυστρία, Δανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία, όπως και στην Ελλάδα.

Με την παγκόσμια επιτυχία του «Heat Waves» και του άλμπουμ τους «Dreamland», οι Glass Animals μπορούν αναμφισβήτητα να διεκδικήσουν τον τίτλο του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος στον κόσμο.

Ήδη έχουν κάνει τα πρώτα βήμα με την υποψηφιότητά τους για τον τίτλο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη στα επερχόμενα Βραβεία Grammy 2022 και τις υποψηφιότητές τους στα πρόσφατα BRIT Awards 2022 για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Heat Waves» και το βραβείο του Καλύτερου Rock/Alternative Καλλιτέχνη.

ΠΗΓΗ : Hit Channel