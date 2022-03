Adele: Το «30» είναι το εμπορικότερο άλμπουμ στον κόσμο για το 2021

Το «30» της Adele κυριάρχησε στις πωλήσεις σε όλες τις μορφές άλμπουμ το 2021.

Το άλμπουμ «30» της Adele είναι ο νικητής του βραβείου Global Album All Format Chart της IFPI για το 2021. Το «30» καταλαμβάνει επίσης στην κορυφή του Παγκόσμιου Chart Πωλήσεων Άλμπουμ της IFPI και του πρώτου Παγκόσμιου Chart Δίσκων Βινυλίων της IFPI.

Το «30», το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ της Adele, κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου 2021 και αποτέλεσε τη θριαμβευτική επιστροφή της Βρετανίδας τραγουδίστριας στη μουσική μετά από ένα διάλειμμα έξι ετών από την κυκλοφορία του πολυβραβευμένου τρίτου άλμπουμ της «25» το 2015.

Το «30» έφτασε στο No. 1 σε περισσότερες από 20 αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπου έγινε το τρίτο άλμπουμ της Adele που κυριάρχησε στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Το νέο άλμπουμ της Adele συνεχίζει το σερί των ρεκόρ του, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση και στα τρία Global Album Charts της IFPI.

Πρόκειται για το Global Album All Format Chart (που καθιερώθηκε πέρυσι και είχε ως πρώτους νικητές τους BTS, Παγκόσμιοι Καλλιτέχνες της Χρονιάς 2021), το Παγκόσμιο Chart Πωλήσεων Άλμπουμ (Global Album Sales Chart) και το πρώτο Παγκόσμιο Chart Δίσκων Βινυλίων (Global Vinyl Album Chart).

Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες από την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο, το «30» σημείωσε παγκοσμίως μόνο το 2021 πωλήσεις ισοδύναμες των πέντε εκατομμυρίων φυσικών άλμπουμ.

Η Frances Moore, Διευθύνουσα Σύμβουλος της IFPI, δήλωσε: «Ήταν υπέροχο που η Adele επέστρεψε και κυκλοφόρησε μουσική κατά το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους. Η κυριαρχία της και στα τρία Album Charts της IFPI αποδεικνύει το μοναδικό ταλέντο της στη δημιουργία τραγουδιών, την εμβληματική φωνή της και την αμείωτη παγκόσμια δημοτικότητά της»

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που απονέμουμε στην Adele και σε όλη την ομάδα της το βραβείο Global Album All Format Chart της IFPI και της δίνουμε τα συγχαρητήριά μας για την εκπληκτική χρονιά», πρόσθεσε.

Στο Παγκόσμιο Chart Πωλήσεων Άλμπουμ της IFPI υπογραμμίζεται η ολοένα αυξανόμενο σημασία της Ασίας στη μουσική βιομηχανία, ιδίως όσον αφορά τις πωλήσεις φυσικών άλμπουμ. Στο chart έχουν εξέχουσα θέση οι αστέρες της K-pop BTS (No. 4) και SEVENTEEN (που καταλαμβάνουν δύο θέσεις, το No. 3 και το No. 7), ενώ το πρώτο άλμπουμ του ιαπωνικού συγκροτήματος Snow Man, το «Snow Mania S1» βρίσκεται στο No. 9.

Ο θρίαμβος της Adele της ολοκληρώνεται με την κατάκτηση το No. 1 στο πρώτο Παγκόσμιο Chart Δίσκων Βινυλίων (Global Vinyl Album Chart) της ΙFPI, το οποίο δημιουργήθηκε για να αποτυπώσει τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη των δίσκων βινυλίων.

Το chart χαρακτηρίζεται από ένα ετερόκλητο συνδυασμό παλαιών και νέων εκδόσεων, περιλαμβάνοντας άλμπουμ από τους Fleetwood Mac (No. 3), Beatles (No. 7), Nirvana (No. 8) και Pink Floyd (No. 9) παράλληλα με το «Sour» της Olivia Rodrigo (No. 4) και το «Happier Than Ever» της Billie Eilish (No. 5).

Συνολικά, τα τρία Album Charts της IFPI αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις διαφορετικές προτιμήσεις των μουσικόφιλων παγκοσμίως, με το «30» της Adele να είναι το μοναδικό άλμπουμ που εμφανίζεται στο Top 10 και των τριών charts.

Το Global Album All Format Chart της IFPI για το 2021

1. Adele – «30»

2. Olivia Rodrigo – «SOUR»

3. Justin Bieber – «Justice»

4. Ed Sheeran – «=»

5. The Weeknd – «After Hours»

6. Dua Lipa – «Future Nostalgia»

7. The Kid LAROI – «F*CK LOVE (Mix Tape)»

8. ABBA – «Voyage»

9. Morgan Wallen – «Dangerous: The Double Album»

10. Doja Cat – «Planet Her»

Το Global Album All Format Chart λαμβάνει υπόψη όλους τους τρόπους διάθεσης μουσικής και καλύπτει τις φυσικές πωλήσεις, τα ψηφιακά downloads και τις πλατφόρμες streaming για ένα ημερολογιακό έτος. Είναι σταθμισμένο με βάση τη σχετική αξία κάθε μέσου διανομής.

Το Παγκόσμιο Chart Πωλήσεων Άλμπουμ της IFPI για το 2021

1. Adele – «30»

2. ABBA – «Voyage»

3. SEVENTEEN – «Attacca»

4. BTS – «BTS, THE BEST»

5. Ed Sheeran – «=»

6. Justin Bieber – «Justice»

7. Taylor Swift – «Red (Taylor’s Version)»

8. SEVENTEEN – «Your Choice»

9. Snow Man – «Snow Mania S1»

10. Taylor Swift – «Fearless (Taylor’s Version)»

Το Παγκόσμιο Chart Πωλήσεων Άλμπουμ (Global Album Sales Chart) συνδυάζει τις παγκόσμιες πωλήσεις φυσικών albums και τις ψηφιακές πωλήσεις albums για να καταρτίσει την κατάταξη των κορυφαίων άλμπουμ ενός ημερολογιακού έτους.

Το Παγκόσμιο Chart Δίσκων Βινυλίων της IFPI για το 2021

1. Adele – «30»

2. Harry Styles – «Fine Line»

3. Fleetwood Mac – «Rumours»

4. Olivia Rodrigo – «SOUR»

5. Billie Eilish – «Happier Than Ever»

6. Taylor Swift – «Red (Taylor’s Version)»

7. The Beatles – «Abbey Road»

8. Nirvana – «Nevermind»

9. Pink Floyd – «The Dark Side Of The Moon»

10. Taylor Swift – «evermore»

Το Παγκόσμιο Chart Δίσκων Βινυλίων (Global Vinyl Album Chart) καταγράφει τις παγκόσμιες πωλήσεις δίσκων βινυλίων ενός ημερολογιακού έτους.

