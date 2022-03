Ο Ed Sheeran θα πραγματοποιήσει «πολλές» συνεργασίες το 2022

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, θα κυκλοφορήσουν πολλά».

Ο Ed Sheeran πιστεύει ότι ένας σόλο καλλιτέχνης μπορεί να αισθανθεί «μοναξιά».

Ο 31χρονος Βρετανός, ο οποίος είναι ένας από τους μουσικούς με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε πολλές συνεργασίες κατά τη διάρκεια του 2022.

«Αυτή η χρονιά στην πραγματικότητα θα καταλήξει να είναι πιο φορτωμένη από την περσινή, κάτι για το οποίο είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Θα κυκλοφορήσουν πολλά», δήλωσε στο BBC Radio 2 ο Ed Sheeran, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του νέο άλμπουμ του «=» (Equals).

«Ήθελα να επεκτείνω τα είδη μουσικής με τα οποία έχω ασχοληθεί», τόνισε.

«Με προσέγγισαν πολλοί άνθρωποι από διαφορετικά είδη, από metal μέχρι drill μουσική, και απλά είπα ναι σε όλα. Ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα διαδικασία συνεργασίας», συνέχισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες μόνο, ο Ed Sheeran ένωσε τις δυνάμεις του με τους Bring Me The Horizon σε μία hard rock εκτέλεση της επιτυχίας του «Bad Habits», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των πρόσφατων BRIT Awards 2022 και στη συνέχεια συνεργάστηκε με την Taylor Swift σε μία νέα εκτέλεση του τραγουδιού του «The Joker And The Queen» από το άλμπουμ του «Equals».

Ο Ed Sheeran σκοπεύει να συνεργαστεί με ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες φέτος, καθώς συνεχίζει να διευρύνει τα δικά του σύνορα, ενώ παραδέχεται ότι είναι «αρκετά συναρπαστικό» να ενώνει τις δυνάμεις του με άλλους μουσικούς.

«Είναι αρκετά μοναχικό να είσαι σόλο καλλιτέχνης μερικές φορές και είναι αρκετά συναρπαστικό», είπε.

«Έκανα μία συνάντηση σήμερα το πρωί στις 7 π.μ. με έναν τύπο που λέγεται Kodak Black και είναι από την Αμερική και μετά έκανα μία συνάντηση με έναν τύπο που λέγεται Kwengface και είναι από το Peckham», πρόσθεσε.

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, ο Ed Sheeran δήλωσε μεταξύ του νέου άλμπουμ του «=» και της επόμενης δισκογραφικής δουλειάς του θα κυκλοφορήσει τη συνέχεια του πολυσυλλεκτικού άλμπουμ «No.6 Collaborations Project» (2019), το οποίο περιείχε 15 τραγούδια – συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών.

«Μεταξύ αυτού και του επόμενου άλμπουμ θα κάνω το «No. 7», είπε.

