ABBA: Τα Βραβεία Grammy θα «κινήσουν γη και ουρανό» για να φέρουν το συγκρότημα στη φετινή τελετή απονομής

Η ομάδα που διοργανώνει τα φετινά Βραβεία Grammy είναι διατεθειμένη να «κινήσει γη και ουρανό» για τους ABBA.

Οι υπεύθυνοι των Βραβείων Grammy θέλουν την επανένωση των ABBA για μία εμφάνιση στη σκηνή της φετινής τελετής απονομής της διοργάνωσης.

Παρότι το 2021 ήταν η χρονιά της μεγάλης δισκογραφικής επανόδου τους, η τελευταία ζωντανή εμφάνιση των Σουηδών θρύλων της pop, που αποτελούνται από τους Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson και Anni-Frid Lyngstad, πραγματοποιήθηκε το 1982.

Οι ABBA είναι υποψήφιοι για το βραβείο της Ηχογράφησης της Χρονιάς με το single «I Still Have Faith In You» στα Βραβεία Grammy 2022 και οι διοργανωτές του σόου ελπίζουν να πείσουν το συγκρότημα να εμφανιστεί στο «MGM Grand Garden Arena» του Λας Βέγκας, όπου θα διεξαχθεί η τελετή απονομής των βραβείων στις 3 Απριλίου, αλλά αυτό αποδεικνύεται δύσκολο.

«Η ομάδα που διοργανώνει τα Grammy έχει προσεγγίσει τον Björn και τον Benny σχετικά με την επανένωση και των τεσσάρων τους στη σκηνή τον Απρίλιο. Είναι διατεθειμένοι να κινήσουν γη και ουρανό για να το καταφέρουν, αλλά είναι δύσκολο να πείσουν το συγκρότημα», δήλωσε μία πηγή στη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας «The Sun».

«Το όνειρο θα ήταν να τραγουδήσουν ζωντανά εκεί. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η τελευταία τους εμφάνιση, αλλά θα έκαναν επίσης τα πάντα μόνο και μόνο για να τους έχουν στην αίθουσα. Αν πάνε, μία ιδέα που έχει συζητηθεί είναι να ερμηνεύσουν άλλοι καλλιτέχνες ένα medley από τις επιτυχίες τους», πρόσθεσε.

«Οι ABBA έχουν μία καταπληκτική μουσική κληρονομιά και τα Grammy θέλουν να την τιμήσουν, αν το συγκρότημα είναι σύμφωνο», τόνισε η πηγή.

Οι ABBA κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2021 το «Voyage», το πρώτο άλμπουμ τους μετά από 40 χρόνια, ενώ τον Μάιο θα ξεκινήσει στο Λονδίνο μία νέα παράσταση – με τον ίδιο τίτλο – με τα avatar του συγκροτήματος.

Το σουηδικό συγκρότημα φέρεται να ήταν το αντικείμενο ενός σκληρού πολέμου προσφορών μεταξύ των χώρων εκδηλώσεων στο Λας Βέγκας για μία πιθανή μεταφορά των παραστάσεων του «ABBA Voyage» στην πόλη το 2024.

Παρά το γεγονός ότι ο Björn Ulvaeus και ο Benny Andersson έχουν τονίσει ότι οι ABBA δεν θα κυκλοφορήσουν άλλη μουσική μετά το άλμπουμ «Voyage» και δεν θα κάνουν άλλες συναυλίες, αναφέρθηκε ότι το «MGM Resorts», το «Caesars Palace» και το «Resorts World» έδωσαν σκληρή μάχη για να φιλοξενήσουν τις παραστάσεις τους.

Υποστηρίχθηκε μάλιστα ότι οι ABBA θα μπορούσαν να εισπράξουν ένα αστρονομικό ποσό που θα αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο λίρες αν προχωρούσαν σε μία συμφωνία.

«Υπάρχει τεράστια ζήτηση για να έρθει το νέο σόου «Voyage» των ΑΒΒΑ στο Λας Βέγκας. ” Τα MGM Resorts, Caesars Palace και Resorts World θέλουν απεγνωσμένα να το κλείσουν και έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο προσφορών γι’ αυτό. «Η απήχηση των Abba είναι παγκόσμία και θα ήταν μεγάλη προβολή να έχουμε αυτή τη νέα τεχνολογία avatar στο Vegas», σχολίασε μία πηγή τον Νοέμβριο.

«Οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο μεταξύ των διοργανωτών και των τριών μεγάλων καζίνο εδώ. Λέγεται ότι η σημαντική απόφαση, εκτός από τη συμφωνία για τα χρήματα, αφορά την καλύτερη δυνατή προσαρμογή της ηχητικής εγκατάστασης και τη δημιουργία ενός οικείου κοινού», συνέχισε.

«Το όνειρο θα ήταν το σόου να μετακινηθεί στις ΗΠΑ και στο Λας Βέγκας μετά την παρουσίασή του στο Λονδίνο. Πιστεύεται ότι θα μπορούσε να τους αποφέρει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο λίρες. Τα σχέδια αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε μία προτεινόμενη έναρξη το 2024, η οποία θα συνέπιπτε με την 50ή επέτειο της νίκης τους στην Eurovision και την κυκλοφορία του «Waterloo»», ανέφερε η πηγή.

Οι παραστάσεις του σόου «Voyage» θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου 2022 στο «ABBA Arena», έναν υπερσύγχρονο χώρο εκδηλώσεων χωρητικότητας 3.000 ατόμων που βρίσκεται στο «Queen Elizabeth Olympic Park» του Λονδίνου.