Συνεργασία Ed Sheeran με Taylor Swift

Ο Ed Sheeran και η Taylor Swift θα συνεργαστούν στο τραγούδι του πρώτου «The Joker and the Queen»

Πριν την επίσημη ανακοίνωση υπήρχαν αρκετές ενδείξεις πως οι δύο καλλιτέχνες θα συνεργαζόντουσαν. Το προηγούμενο σαββατοκύριακο, ορισμένοι θαυμαστές παρατήρησαν ότι στα credits για το επίσημο lyric video του τραγουδιού στο YouTube εμφανιζόταν η φράση «feat. Taylor Swift. Και σαν μην έφθανε αυτό, ο Sheeran φούντωσε τις φήμες σχετικά με την πιθανότητα να συμμετάσχει η Taylor Swift στο τραγούδι όταν την περασμένη εβδομάδα έγραψε σε μία δημοσίευσή του στο Instagram ότι «υπογράφω μερικά CDs για κάτι που θα έρθει σε λίγο καιρό, κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά». Η ανάρτησή του περιλάμβανε μια φωτογραφία από υπογεγραμμένα CDs που απεικονίζουν στο εξώφυλλό τους ένα χαρτί της τράπουλας που είναι κατά το ήμισυ βαλές και κατά το ήμισυ μία ξανθιά βασίλισσα που μοιάζει πολύ ύποπτα με την Taylor Swift.

Μεταξύ αυτών το μπάλωμα με το όνομα της Taylor Swift στο πίσω μέρος του δερμάτινου μπουφάν του Ed Sheeran στο βίντεο του «Overpass Graffiti», δίπλα στο σχέδιο του «The Joker and the Queen» και το όχι και τόσο διακριτικό σύμβολο του ίσον (=) που χάραξε η Taylor Swift στην τούρτα στο βίντεο του «I Bet You Think About Me».

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν ήδη κυκλοφορήσει τρία τραγούδια μαζί, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί όλα στα άλμπουμ της Αμερικανίδας star: Το «Everything Has Changed» στο «Red» (2012), το «End Game» στο «Reputation» (2017) και το «Run», ένα από τα bonus tracks στο «Red (Taylor’s Version)» (2021).

Ακούστε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού όπως την ερμήνευσε ο διάσημος τραγουδιστής στα χθεσινά BRIT Awards: