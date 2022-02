WHITNEY HOUSTON : Η ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌΤΗΤΆ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΎΝΤΡΟΦΟΣ ΠΟΥ ΈΚΡΥΒΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΆ ΧΡΌΝΙΑ

Η Whitney Houston έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2012 και στην 10η επέτειο του θανάτου της εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές των 80s με τραγούδια που στιγμάτισαν την εποχή και της χάρισαν μια κορυφαία καριέρα στην μουσική βιομηχανία αλλά και στο Hollywood.

Ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε, όμως, με τίτλο ‘Didn’t We Almost Have It All: In Defense of Whitney Houston’ αποκαλύπτει ότι η τραγουδίστρια πάλεψε πολύ να ταιριάξει στα πρότυπα της βιομηχανίας στα 80s τόσο ως γυναίκα σταρ όσο και ως ομοφυλόφιλη. Όπως στηρίζει ο συγγραφέας, Gerrick Kennedy, η Houston ένιωθε πίεση εξαιτίας της αυστηρής οικογένειάς της και των χριστιανικών αξιών της αλλά και τα πρότυπα της εποχής, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί και τελικά να κρύψει την σεξουαλικότητά της μέχρι και τον τραγικό θάνατό της.

Στις αρχές της καριέρας της, η Whitney δεν είχε την αποδοχή της κοινότητά της “επειδή η μουσική της δεν ταίριαζε απόλυτα με όσο περίμεναν από ένα μαύρο κορίτσι τη δεκαετία του ’80 και δεν την έβλεπαν ως αρκετά μαύρη. Την γελοιοποίησαν και της έβαλαν την ταμπέλα της “whitey” (σ.σ. ασπρουλιάρα) ενώ ταυτόχρονα κυκλοφορούσαν πολλές φήμες για την σεξουαλικότητά της” αναφέρει το βιβλίο.

Η Houston είχε μεγαλώσει υπό την αυστηρή ματιά της μητέρας της, Cissy, που ήταν ένα αφοσιωμένο μέλος της βαπτιστικής εκκλησίας New Hope αλλά και μέλος της gospel χορωδίας, Drinkard Sisters. Η Cissy υπήρξε τραγουδίστρια σε συναυλίες της Aretha Franklin αλλά και του Elvis Presley. Η Whitney μεγαλώνοντας ήταν “αγοροκόριτσο” όπως την χαρακτηρίζει ο συγγραφέας και δεν ήθελε να φοράει τις κορδέλες που της έδινε η μητέρα της αλλά τζιν και μπλουζάκια.

“Η Cissy ήξερε ότι η Whitney προοριζόταν για κάτι μεγάλο και μπορούσε να την οδηγήσει εκεί. Την πήγαινε στην εκκλησία και την ενθάρρυνε να τραγουδάει τραγούδια της Aretha” γράφει ενώ τονίζει ότι σημαντική βοήθεια στα πρώτα της βήματα ήταν η η ξαδέλφη της Whitney, Dionne Warwick, διάσημη τότε τραγουδίστρια της R&B.

Εκείνη την εποχή η Whitney ήταν 17 χρονών και ανακάλυπτε τονε αυτό της. Τότε γνώρισε την εντυπωσιακή 19χρονη Robyn Crawford ενώ εργάζονταν και οι δύο εθελοντικά ως σύμβουλοι σε κέντρο νεότητας της γειτονιάς τους. Σύμφωνα με το βιβλίο ήταν ένας δεσμό πολύ δυνατός από την αρχή. Ήταν αχώριστες. Η Crawford ήταν η πρώτη καλή φιλή της Houston, ο άνθρωπος που εμπιστευόταν περισσότερο μετά τα αδέλφια της και η παρέα της. Μαζί της, λέει ο συγγραφέας, η Whitney ήταν ο ευατός της “το αγοροκόριτσο που κάπνιζε Newports, μαστούρωνε και έβριζε”.

Την ίδια χρονιά, μια μέρα στο σπίτι της Whitney ήρθαν κοντά και ερωτικά: “Τα χείλη τους συναντήθηκαν, δέθηκαν με όλα όσα δεν είχαν ειπωθεί μεταξύ τους. Το πρώτο φιλί κράτησε πολύ και ήταν ζεστό σαν μέλι”. Όπως είχε γράψει και η Robyn στην αυτοβιογραφία της το 2019: “Ήταν ελεύθερο, ειλικρινές και τρυφερό. Και οι δύο θέλαμε να αγγίξουμε και να εξερευνήσουμε η μία την άλλη και το κάναμε μέχρι που η μία κοιμήθηκε στην αγκαλιά της άλλης”.

Εκείνο το καλοκαίρι ξεκίνησαν να βγαίνουν μαζί, να διασκεδάζουν σε γκέι μαγαζιά, να κάνουμε βόλτες για να αγοράσουν ναρκωτικά στο Harlem και να παρακολουθήσουν μπάσκετ. “Ήταν σύντροφοι με την παραδοσιακή έννοια αλλά ποτέ δεν έκαναν μια πραγματική συζήτηση για ταμπέλες, λεσβίες, γκέι, μπαισέξουαλ” αναφέρει ο συγγραφέας με την Robyn να έχει και η ίδια αναφερθεί σε αυτό στο βιβλίο της: “Ήμασταν φίλες. Ήμασταν ερωτικοί σύντροφοι. Ήμασταν τα πάντα η μία για την άλλη. Δεν ερωτευόμασταν. Απλά ήμασταν. Ήμασταν ένα: αυτό ένιωθα”.

Το 1980 μετακόμισαν μαζί σε ένα διαμέριασμα και η Whitney της υποσχέθηκε ότι θα την πάρει μαζί της όπου κι αν πάει. Όταν η Cissy Houston άκουσε τις φήμες, προσπάθησε να τις χωρίσει και να τις κρατάει μακριά τουλάχιστον σε δημόσιες εμφανίσεις. Η ομοφοβία μέσα στην εκκλησία αλλά και στη βιομηχανία του θεάματος δεν θα της επέτρεπε να κάνει καριέρα. Όταν η Whitney υπέηραψε συμβόλαιο για δίσκο έπρεπε να πει στην Robyn ότι η σχέση τους θα τέλειωνε.

Το πρώτο της άλμπουμ κατέκτησε τα charts το 1987 και μέχρι τη δεκαετία του ’90 έκανε μόνο επιτυχίες. Η Houston δεν σταμάτησε να κάνει παρέα με την Robyn. Την έκανε βοηθό της, όμως οι φήμες για τη σχέση τους δεν σταμάτησαν ποτέ. Το κοινό πίστευε ότι η Whitney “ήταν λεσβία που δεν το παραδεχόταν και πως η Robyn κι εκείνη είχαν ερωτικές σχέσεις που καταπιέζονταν από την κοινωνία και τη συντηρητική οικογένεια της Whitney”.

Η Whitney τελικά γνώρισε τον Bobby Brown, τον R&B τραγουδιστή που είχε πολλές γυναίκες fans. Εκείνος χρειαζόταν την σταρ για να ξεφύγει από το προφίλ του κακού αγοριού και εκείνη τον χρειαζόταν για να σταμτήσουν οι φήμες για τη σεξουαλικότητά της. Παντρεύτηκαν το 1992 και όπως αναφέρει το βιβλίο “η λευκή Αμερική είδε την Whitney και τον Bobby και είδαν μια πριγκίπισσα της ποπ και το κακό παιδί της R&B. Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος, έτσι μιλούσαμε για τη σχέση τους. Αυτή την εικόνα είχαν από τον γάμο τους που κράτησε 15 χρόνια”.

ΠΗΓΗ:harpersbazaar