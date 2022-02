ΌΣΚΑΡ 2022: BILLIE EILISH ΚΑΙ BEYONCÉ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ

Οι υποψηφιότητες στις μουσικές κατηγορίες των Βραβείων Όσκαρ 2022.

Η Billie Eilish, η Beyoncé, ο Lin-Manuel Miranda, ο Hans Zimmer και ο Jonny Greenwood των Radiohead είναι μεταξύ των υποψηφίων στις μουσικές κατηγορίες των Βραβείων Όσκαρ 2022.

Οι υποψηφιότητες των Βραβείων Όσκαρ 2022 ανακοινώθηκαν την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, ενώ η τελετή απονομής της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στο «Dolby Theatre» του Λος Άντζελες στις 27 Μαρτίου.

Τρεις τραγουδοποιοί, ο Lin-Manuel Miranda, η Diane Warren και ο Van Morrison, είναι υποψήφιοι για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού με τραγούδια που έγραψαν αποκλειστικά μόνοι τους, χωρίς συνεργάτες.

Η Billie Eilish και ο FINNEAS είναι υποψήφιοι για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού με το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας «No Time To Die» του James Bond, για το οποίο κέρδισαν πρόσφατα την πρώτη τους Χρυσή Σφαίρα.

Υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού είναι και το ισπανόφωνο τραγούδι «Dos Oruguitas» από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Encanto» (Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός) της Disney, το οποίο υπογράφει ο Lin-Manuel Miranda.

Αυτή είναι η δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ που αποσπά ο Lin-Manuel Miranda, καθώς πριν από πέντε χρόνια ήταν υποψήφιος με το τραγούδι «How Far I’ll Go» από την ταινία «Moana».

Επιπλέον, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ένα από τα τραγούδια τα οποία είναι υποψήφια για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι διαθέτουν στίχους σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά. Το «Io sì (Seen)» από το «The Life Ahead», που ήταν υποψήφιο πέρυσι, διέθετε στίχους στα ιταλικά.

Το «Somehow You Do» από την ταινία «Four Good Days» χαρίζει στην Diane Warren τη 13η υποψηφιότητά της για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η Diane Warren είναι μία από τους μόλις εννέα τραγουδοποιούς με τις περισσότερες υποψηφιότητες στη συγκεκριμένη κατηγορία και μόλις η δεύτερη γυναίκα με τις περισσότερες υποψηφιότητες μετά την αείμνηστη Marilyn Bergman, η οποία έλαβε 15 υποψηφιότητες μαζί με τον σύζυγό της Alan Bergman.

Αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που η Diane Warren είναι υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί διαδοχικών υποψηφιοτήτων για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι από τότε που η Marilyn και ο Alan Bergman ήταν υποψήφιοι για έξι συνεχόμενα έτη από το 1968-73.

Οι θαυμαστές που ήλπιζαν ότι η Beyoncé και ο JAY-Z θα γινόντουσαν το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι στην ιστορία των Βραβείων Όσκαρ που θα ήταν υποψήφιο στην ίδια κατηγορία απογοητεύθηκαν.

Η Beyoncé είναι υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού με το «Be Alive» από την ταινία «King Richard», αλλά ο JAY-Z δεν έλαβε τελικά υποψηφιότητα με το «Guns Go Bang» από το «The Harder They Fall».

Οι υποψηφιότητες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Be Alive» από το «King Richard»

Δημιουργοί: Beyoncé Knowles-Carter & Dixson

«Dos Oruguitas» από το «Encanto»

Δημιουργός: Lin-Manuel Miranda

«Down To Joy» από το «Belfast»

Δημιουργός: Van Morrison

«No Time To Die» από το «No Time To Die»

Δημιουργοί: Billie Eilish & Finneas O’Connell

«Somehow You Do» από το «Four Good Days»

Δημιουργός: Diane Warren

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Όσον αφορά την κατηγορία της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, ο Hans Zimmer είναι υποψήφιος με τη μουσική του για την ταινία «Dune». Ο Zimmer, ο οποίος έγραψε επίσης τη μουσική της ταινίας «No Time To Die», έχει λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ σε καθεμία από τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1980 έως τη δεκαετία του 2020.

Ο Jonny Greenwood των Radiohead είναι υποψήφιος με τη μουσική του για τη western δραματική ταινία «The Power of the Dog», η οποία έλαβε 12 υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2022, τις περισσότερες από κάθε άλλη ταινία.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που είναι υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής ένας σταρ της εναλλακτικής ροκ σκηνής.

Πέρυσι, ο Trent Reznor και ο Atticus Ross, των Nine Inch Nails κέρδισαν (μαζί με τον Jon Batiste) το βραβείο Όσκαρ της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής με το έργο τους για την ταινία κινουμένων σχεδίων «Soul», ενώ ήταν επίσης υποψήφιοι στην ίδια κατηγορία με τη μουσική τους για την ταινία «Mank».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Jonny Greenwood κερδίζει μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα πριν από τέσσερα χρόνια για τη συνεισφορά του στο «Phantom Thread».

Η Germaine Franco, η οποία έγραψε τη μουσική του «Encanto», είναι η τέταρτη γυναίκα που είναι υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής από τότε που η κατηγορία θεσπίστηκε το 1999. Διαδέχεται τις Rachel Portman («The Cider House Rules» – 1999, «Chocolat» – 2000), Mica Levi aka Micachu («Jackie» – 2016) και Hildur Guðnadóttir («Joker» – 2019).

Επίσης, η Germaine Franco είναι η πρώτη Λατίνα που προτείνει για το βραβείο Όσκαρ της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, ενώ η πρώτη Λατίνα που εντάχθηκε στο μουσικό τμήμα της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ο Nicholas Britell, ο οποίος έγραψε τη μουσική της ταινίας «Don’t Look Up» έλαβε την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ μέσα σε έξι χρόνια, μετά τις υποψηφιότητές τους για τη μουσική των ταινιών «Moonlight» (2016) και «If Beale Street Could Talk» (2018).

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής

• «Don’t Look Up» – Nicholas Britell

• «Dune» – Hans Zimmer

• «Encanto» – Germaine Franco

• «Parallel Mothers» – Alberto Iglesias

• «The Power of the Dog» – Jonny Greenwood

