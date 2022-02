Rock & Roll Hall of Fame: Eminem, Iron Maiden, Duran Duran και Beck υποψήφιοι για είσοδο το 2022

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάιο.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα των καλλιτεχνών και των συγκροτημάτων που είναι υποψήφιοι για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2022.

Η λίστα περιλαμβάνει τους Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie, Duran Duran, Beck, Pat Benatar, Carly Simon, A Tribe Called Quest, Kate Bush, BeDevo, Judas Priest, Eurythmics, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine και Dionne Warwick.

Οι πρώτοι σε ψήφους θα ανακοινωθούν τον Μάιο και η τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame θα διεξαχθεί το φθινόπωρο σε σε τοποθεσία και ημερομηνία που θα ανακοινωθούν αργότερα.

«Η φετινή λίστα αναγνωρίζει μια ποικιλόμορφη ομάδα απίστευτων καλλιτεχνών, ο καθένας από τους οποίους είχε βαθύτατο αντίκτυπο στον ήχο της νεανικής κουλτούρας. Η μουσική τους όχι μόνο συγκίνησε γενιές, αλλά επηρέασε και τον ήχο αμέτρητων καλλιτεχνών που ακολούθησαν», δήλωσε ο πρόεδρος του Rock and Roll Hall of Fame Foundation, John Sykes.

Για να είναι επιλέξιμος ένα καλλιτέχνης για είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame πρέπει τη χρονιά της υποψηφιότητάς του να έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης του εμπορικής ηχογράφησης. Όσον αφορά τους υποψηφίους με την κλάση του 2022, το πρώτο single ή άλμπουμ τους έπρεπε να έχει κυκλοφορήσει το 1996 ή νωρίτερα.

Επτά από τους υποψηφίους, οι Eminem, Beck, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon και A Tribe Called Quest, βρίσκονται για πρώτη φορά στη λίστα, αλλά ο Eminem είναι ο μόνος που εμφανίζεται την πρώτη χρονιά που είναι επιλέξιμος. Το πρώτο άλμπουμ του, «Infinite» κυκλοφόρησε το 1996.

Αυτή είναι η έκτη υποψηφιότητα για τους MC5, η τέταρτη για τους Rage Against the Machine, η τρίτη για τους Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest και New York Dolls και η δεύτερη για τους Pat Benatar, Fela Kuti και Dionne Warwick.

Για άλλη μια φορά, ανακοινώθηκαν τα μεμονωμένα μέλη των συγκροτημάτων που θα γίνουν δεκτά στο Rock & Roll Hall of Fame σε περίπτωση που το συγκρότημά τους εισαχθεί.

Για τους Duran Duran, επιλέχθηκε την κλασική σύνθεση του τραγουδιστή Simon Le Bon, του keyboardist Nick Rhodes, του κιθαρίστα Andy Taylor, του μπασίστα John Taylor και του ντράμερ Roger Taylor μαζί με τον κιθαρίστα της περιόδου «Ordinary World», Warren Cuccurullo.

«Και μόνο που μπήκα στη λίστα με τις υποψηφιότητες είναι μια τιμή που δεν περίμενα ποτέ να ζήσω», δήλωσε ο Simon Le Bon. «Αυτή η διάκριση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι έχουμε μια στρατιά από οπαδούς σε όλο τον κόσμο που μας υποστηρίζουν αμέριστα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες».

Για τους Judas Priest επιλέχθηκαν ο ντράμερ Les Binks, ο κιθαρίστας K. K. Downing, ο τραγουδιστής Rob Halford, ο μπασίστας Ian Hill, ο ντράμερ Dave Holland, ο κιθαρίστας Glenn Tipton και ο ντράμερ Scott Travis.

Τα μέλη των New York Dolls που επιλέχθηκαν είναι ο τραγουδιστής David Johansen, ο μπασίστας Arthur «Killer» Kane, ο ντράμερ Billy Murcia, ο ντράμερ Jerry Nolan, ο μπασίστας Sylvain Sylvain και ο κιθαρίστας Johnny Thunders.

Οι Rage Against The Machine ήταν από την πρώτη ημέρα ήταν ο μπασίστας Tim Commerford, ο τραγουδιστής Zack de la Rocha, ο κιθαρίστας Tom Morello και ο ντράμερ Brad Wilk.

Για τους A Tribe Called Quest επιλέχθηκαν οι Ali Shaheed Muhammad, Phife Dawg, Q-Tip και Jarobi White. Τα μέλη των Devo στα οποία κατέληξε το Rock & Roll Hall of Fame είναι ο κιθαρίστας Bob Casale, ο μπασίστας/τραγουδιστής Gerald Casale, ο τραγουδιστής Mark Mothersbaugh, ο κιθαρίστας Bob Mothersbaugh και ο ντράμερ Alan Myers.

Η σύνθεση των MC5 που επιλέχθηκε αποτελείται από τον μπασίστα Michael Davis, τον κιθαρίστα/τραγουδιστή Wayne Kramer, τον κιθαρίστα/τραγουδιστή Fred «Sonic» Smith, τον ντράμερ Dennis Thompson και τον τραγουδιστή Rob Tyner. Και η Pat Benatar επιλέχθηκε μαζί με τον σύζυγό της και μακροχρόνιο κιθαρίστα της Neil Giraldo.

Οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες μέσω της ιστοσελίδας του Rock & Roll Hall of Fame μέχρι τις 29 Απριλίου. Οι πέντε πρώτοι σε ψήφους θα συμπεριληφθούν σε ένα «ψηφοδέλτιο θαυμαστών» μαζί με τη λίστα των καλλιτεχνών που θα υποβληθεί από τη μουσική βιομηχανία.

Στο Rock & Roll Hall of Fame εντάχθηκαν με την κλάση του 2021 οι Foo Fighters, The Go-Go’s, JAY-Z, Carole King, Todd Rundgren και Tina Turner.

