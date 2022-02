Jennifer Lopez και Maluma κυκλοφορούν το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας «Marry Me»

Η ταινία «Marry Me» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Φεβρουαρίου.

Η Jennifer Lopez και ο Maluma κυκλοφορούν το ομότιτλο τραγούδι της νέας ταινίας «Marry Me» στην οποία συμπρωταγωνιστούν.

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ με το soundtrack της ταινίας «Marry Me» της Universal Pictures που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music Latin στις 4 Φεβρουαρίου.

Το soundtrack του «Marry Me» περιέχει εννέα πρωτότυπα τραγούδια με την επιμέλεια της Jennifer Lopez, η οποία κυκλοφορεί για πρώτη φορά ένα άλμπουμ για μία κινηματογραφική ταινία.

Εκτός από το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας, στο άλμπουμ περιλαμβάνεται η ρομαντική μπαλάντα «On My Way» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο και το εκρηκτικό smash hit «Pa’ Ti» της Jennifer Lopez και του Maluma που κυκλοφόρησε το 2020.

Η ταινία «Marry Me» περιγράφει την ιστορία δύο εντελώς άγνωστων που συμφωνούν να παντρευτούν και στη συνέχεια να γνωριστούν. Είναι η απίθανη ιστορία δύο διαφορετικών ανθρώπων που αναζητούν κάτι αληθινό σε έναν κόσμο όπου η αξία βασίζεται στα likes και τους followers.

Η Jennifer Lopez πρωταγωνιστεί στον ρόλο της σούπερ σταρ της μουσικής Kat Valdez και ο Owen Wilson στον ρόλο του Charlie Gilbert, ενός καθηγητή μαθηματικών.

Η Kat Valdez έχει σχέση με το νέο καυτό αστέρι της μουσικής Bastian (τον οποίο υποδύεται ο Maluma στο κινηματογραφικό ντεμπούτο του). Καθώς το ακαταμάχητο hit single «Marry Me» της Kat και του Bastian ανεβαίνει θέση στα charts, το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί μπροστά στους θαυμαστές του, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλες τις πλατφόρμες.

Ο διαζευγμένος καθηγητής μαθηματικών γυμνασίου Charlie Gilbert έχει αναγκαστεί να πάει στη συναυλία από την κόρη του Lou (Chloe Coleman) και την καλύτερη φίλη του (Sarah Silverman).

Όταν η Kat μαθαίνει, δευτερόλεπτα πριν από την τελετή, ότι ο Bastian την απάτησε με τη βοηθό της, η ζωή της ανατρέπεται και καταρρέει στη σκηνή, καθώς αμφισβητεί την αγάπη, την αλήθεια και την αφοσίωση.

Καθώς ο αστραφτερός κόσμος της καταρρέει, αντικρίζει ένα άγνωστο πρόσωπο στο πλήθος. Αν αυτό που ξέρεις σε απογοητεύει, τότε ίσως αυτό που δεν ξέρεις να είναι η απάντηση, και έτσι, σε μια στιγμή τρέλας, η Kat επιλέγει να παντρευτεί τον Charlie. Αυτό που ξεκινά ως μια παρορμητική αντίδραση εξελίσσεται σε ένα απροσδόκητο ειδύλλιο

Αλλά καθώς το σύμπαν συνωμοτεί για να τους χωρίσει, προκύπτει το καθολικό ερώτημα: Μπορούν δύο άνθρωποι από τόσο διαφορετικούς κόσμους να γεφυρώσουν το χάσμα που τους χωρίζει και να χτίσουν ένα μέρος στο οποίο θα ανήκουν και οι δύο;

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι John Bradley, Michelle Buteau και Utkarsh Ambudkar.

Το «Marry Me» έχει σκηνοθετήσει η Kat Coiro («Dead to Me», «It’s Always Sunny in Philadelphia», «She-Hulk»), ενώ το σενάριο υπογράφουν οι John Rogers («The Librarians»), Tami Sagher («30 Rock») και Harper Dill («The Mick»), βασιζόμενοι σε ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα του Bobby Crosby.

Η ταινία «Marry Me» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου.

ΠΗΓΗ: Hit Channel