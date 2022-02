Το επόμενο βήμα του Ed Sheeran στην υποκριτική θα συνδυαστεί με την επιστροφή του Adam Deacon στον κινηματογράφο.

Ο Ed Sheeran θα συμμετάσχει στη νέα ταινία «Sumotherhood» του Adam Deacon που πρόκειται να γυριστεί στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «The Hollywood Reporter», ο Ed Sheeran, ο οποίος έχει εμφανιστεί ως ηθοποιός στη σειρά «Game of Thrones» και στην ταινία «Yesterday», εντάσσεται στο καστ της ταινίας μαζί με τους Danny Sapani («Black Panther, «Penny Dreadful»), Jennifer Saunders («Absolutely Fabulous»), Peter Serafinowicz («The Tick», «Spy»), Leomie Anderson («Victoria’s Secret Fashion Show»), London Hughes («London Hughes: To Catch A D*Ck»), Kevin Bishop («The Kevin Bishop Show»), Jaime Winstone («Kidulthood»), Vas Blackwood («Lock Stock And Two Smoking Barrels») και Kobna Holdbrook-Smith («Tina Turner The Musical»).

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι στο καστ συμμετέχουν επίσης ο ίδιος ο Adam Deacon και οι Jazzie Zonzolo, Richie Campbell και Eddie Kadi, ενώ αναμένεται να υπάρξουν πολλές ακόμη εμφανίσεις από προσωπικότητες από τους κόσμος της υποκριτικής, της κωμωδίας και της μουσικής.

Ο Adam Deacon δήλωσε: «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχει στην ταινία αυτό το απίστευτο καστ για να ζωντανέψει αυτούς τους τρελούς και παλαβούς χαρακτήρες. Πιο πολύ από ποτέ, γιορτάζουμε την ποικιλομορφία της ζωής στο Ανατολικό Λονδίνο το 2022. Αγκαλιάζουμε τον ζωντανό και ποικιλόμορφο τρόπο ζωής της ζωής σε μία συνοικία του ανατολικού Λονδίνου».

Η ταινία «Sumotherhood» αποτελεί την επιστροφή του ηθοποιού, σεναριογράφου και σκηνοθέτη Adam Deacon στον κινηματογράφο μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τη βιομηχανία και πάνω από μία δεκαετία μετά το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το «Anuvahood» το 2011.

Μετά την εμφάνισή του στη δραματική ταινία «Kidulthood» το 2006, ο Adam Deacon κέρδισε το βραβείο Rising Star των BAFTA Awards το 2012 (επικρατώντας των Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Chris O’Dowd και Eddie Redmayne), αλλά αργότερα αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την ψυχική υγεία του, καθώς το 2015 διαγνώστηκε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή.

Το «Sumotherhood», το οποίο θα γυριστεί στο Hackney και το Ανατολικό Λονδίνο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, είναι παραγωγή του υποψήφιου για BIFA παραγωγού Finn Bruce (Paul Dood’s Deadly Lunch Break) της Belstone Pictures, της εταιρείας παραγωγής Deaconstructed του Adam Deacon και της νεοσύστατης Piece of Pie Productions.

«Τόσο εγώ όσο και ο Robert Williams είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε το παρθενικό μας ταξίδι στις κινηματογραφικές παραγωγές με αυτό το απίστευτο σενάριο», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Barry McNicholl της Piece of Pie Productions.

«Με τον Kevin Bishop, τον επικεφαλής του δημιουργικού τμήματός μας, να προσθέτει τα τριάντα χρόνια της καριέρας του στο εξαιρετικό ταλέντο και το όραμα του Adam, έχουμε υψηλές προσδοκίες για αυτή την ταινία. Η συνεργασία με τη Heather (Basten) και την ομάδα της για τη συγκρότηση αυτού του εκπληκτικού καστ ήταν μεγάλη τιμή και ανυπομονούμε να γυρίσουμε αυτή την ταινία με το μοναδικό μείγμα τολμηρής κωμωδίας και καταιγιστικής δράσης», συνέχισε.

Το casting της ταινίας έχει αναλάβει η Heather Basten (Jungle), διευθύντρια διακεκριμένων ηθοποιών του BAFTA Breakthrough, μαζί με τον Bishop, τον Deacon και την ομάδα παραγωγής.

«Αυτό το διεθνές καστ με το οποίο έχουμε την ευλογία να συνεργαζόμαστε θα επιτρέψει σε μία αυθεντική ταινία από τις συνοικείς του Λονδίνου να φτάσει στο κοινό της Αμερικής και όλου του κόσμου», πρόσθεσε ο Finn Bruce της Belstone Pictures, λέγοντας ότι το «Sumotherhood» θα αφηγηθεί μία «συναρπαστική και κωμική τοπική ιστορία σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από μία αληθινή και κινηματογραφική ταινία».

Ο Adam Deacon συμπλήρωσε: «Αυτή η ταινία θα είναι μία έκρηξη διασκέδασης με δράση και κωμωδία σε κάθε σκηνή, ενώ παράλληλα θα θίγει κάποια σοβαρά θέματα με ωμότητα και σκληρό ρεαλισμό».

ΠΗΓΗ:hit-channel.com