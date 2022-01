Χρυσές Σφαίρες 2022: Billie Eilish και FINNEAS κέρδισαν το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το «No Time To Die»

Την πρώτη τους Χρυσή Σφαίρα κέρδισαν η Billie Eilish και ο Finneas.

Η Billie Eilish και ο Finneas πρόσθεσαν στην ήδη λαμπερή συλλογή τους τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Το «No Time To Die» από την ομώνυμη ταινία έγινε το τρίτο τραγούδι από ταινία του James Bond που κερδίζει τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι, πλησιάζοντας ένα βήμα πιο κοντά σε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και ίσως σε μια νίκη.

Η Billie Eilish έγραψε το τραγούδι μαζί με τον αδελφό της και μόνιμο συνεργάτη της, Finneas O’Connell. Το «No Time To Die» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2020 εν όψει της επικείμενης τότε πρεμιέρας της ομώνυμης ταινίας.

Ακολούθησαν συνεχόμενες αναβολές της κυκλοφορίας της ταινίας λόγω της πανδημίας και το «No Time To Die», όπου ο Daniel Craig εμφανίζεται για τελευταία φορά στον ρόλο του James Bond, προβλήθηκε για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2021.

Το «Skyfall» της Adele και το «Writing’s on the Wall» του Sam Smith ήταν τα δύο πρώτα τραγούδια από ταινία του James Bond που κέρδισαν Χρυσή Σφαίρα. Στη συνέχεια έγιναν τα δύο πρώτα τραγούδια από ταινία του James Bond που κέρδισαν Όσκαρ.

Έξι από τα τελευταία δέκα τραγούδια που κέρδισαν τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι απέσπασε στη συνέχεια το Όσκαρ: Το «Skyfall» από την ομώνυμη ταινία, το «Glory» από το «Selma», το «Writing’s On The Wall» από το «Spectre», το «City Of Stars» από το «La La Land», το «Shallow» από το «A Star Is Born» και το «(I’m Gonna) Love Me Again» από το «Rocketman».

Το «No Time To Die» βρίσκεται στη λίστα με τα 15 τραγούδια που διεκδικούν μία από τις υποψηφιότητες για το βραβείου Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η Billie Eilish κέρδισε με το «No Time To Die» το βραβείο Grammy του Καλύτερου Τραγουδιού Γραμμένο για Οπτικά Μέσα τον Μάρτιο του 2021 και το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι από Ταινία Μεγάλου Μήκους στα Hollywood Music in Media Awards τον Νοέμβριο του 2021.

Οι Χρυσές Σφαίρες 2022 διοργανώθηκαν σε ιδιωτική εκδήλωση χωρίς την παρουσία κοινού και χωρίς τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση. Οι νικητές των βραβείων ανακοινώθηκαν με ελάχιστες τυμπανοκρουσίες στην ιστοσελίδα των Χρυσών Σφαιρών και στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επομένως, οι φετινές Χρυσές Σφαίρες δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία, παρά μόνο ως πρόβλεψη για την πιθανή έκβαση των Όσκαρ. Οι Χρυσές Σφαίρες αποτελούν διαχρονικά έναν αρκετά αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη για τους νικητές στα Βραβεία Όσκαρ.