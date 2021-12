Ο Brad Pitt ανοίγει ξανά το ιστορικό στούντιο στη Γαλλία όπου ηχογραφήθηκε «The Wall» των Pink Floyd

Το στούντιο ηχογράφησης είναι φωλιασμένο σε ένα κτήμα οινοποιίας και ήταν ανενεργό τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο Brad Pitt και ο Γάλλος μουσικός παραγωγός και συνθέτης Damien Quintard συνεργάστηκαν για να ανακαινίσουν και να ανοίξουν ξανά ένα στούντιο ηχογράφησης στη Γαλλία, το οποίο ανήκει στον ηθοποιό από το 2012.

Τα Miraval Studios, τα οποία ήταν ανενεργά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, θα αρχίσουν να φιλοξενούν ηχογραφήσεις από το καλοκαίρι του 2022.

Στο παρελθόν έχουν ηχογραφηθεί εκεί θρυλικοί δίσκοι όπως το «The Wall» των Pink Floyd και το «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me» των The Cure, ενώ οι AC/DC, Sade, The Cranberries, Courtney Love και Sting έχουν χρησιμοποιήσει επίσης το στούντιο για ηχογραφήσεις.

Αυτός ο ιστορικός προορισμός, διάσημος στον κόσμο της μουσικής για τη δημιουργία κάθε είδους δημιουργικής αλχημείας, αγοράστηκε το 2012 από τον Brad Pitt και την τότε σύντροφό του Angelina Jolie.

Το ζευγάρι αγόρασε ολόκληρο το κτήμα έναντι 60 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού το είχε μισθώσει τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Το 2014, ο Brad Pitt και η Angelina Jolie παντρεύτηκαν στο παρεκκλήσι του 13ου αιώνα του Miraval, το οποίο ήταν αρχικά ένας αχυρώνας για τους Ναΐτες και φιλοξένησαν τους καλεσμένους στην έπαυλη των 30 δωματίων του κτήματος, που χτίστηκε το 1841.

Ο Brad Pitt απευθύνθηκε στον Damien Quintard για να τον βοηθήσει στην εκτέλεση του έργου, έναν 30χρονο ηχολήπτη με έδρα το Παρίσι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Brian Eno και τον Gaspard Augé του γαλλικού techno διδύμου Justice και συνέβαλε στην ανάπτυξη του συστήματος Dolby Atmos.

Ο Damien Quintard δήλωσε στο «The Hollywood Reporter» για τη γνωριμία του με τον Brad Pitt: «Όταν συναντηθήκαμε στο Παρίσι, κάναμε αμέσως κλικ. Ήταν μια έντονη στιγμή όπου απλά μιλούσαμε και μιλούσαμε για τον ήχο. Έμεινα έκπληκτος με το πόσο ευαίσθητος και ακριβής ήταν στην ανάλυσή του για τη μουσική».

«Ήρθε στο στούντιό μου στο Παρίσι. Ήταν μια φανταστική συνάντηση. Μιλήσαμε για πολλές ώρες. Μου μίλησε για τα σχέδιά του για το Miraval. Ήμουν προφανώς εξαιρετικά ενθουσιασμένος, γιατί ως Γάλλος και λάτρης της μουσικής, ένα από τα Ιερά Δισκοπότηρα είναι το Miraval. Πήγα εκεί, έκανα τα σχέδιά μου για το χώρο. Κάναμε κλικ σε αυτή την πλευρά και προχωρήσαμε μπροστά», συνέχισε.

«Με τον Brad, επανασχεδιάσαμε τα πάντα για να είναι τόσο απλά, τόσο αγνά. Το φως είναι παντού. Το μέλλον είναι το φως», είπε.

Φωλιασμένα μέσα σε ένα κτήμα οινοποιίας, τα Miraval Studios αποτελούνται από τρία σπίτια, στα οποία διέμεναν οι καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, ενώ έκαναν διαλείμματα για να αναζωογονηθούν σε μια πισίνα. Ένας μόνιμος σεφ ετοίμαζε όλα τα γεύματά τους. Το ίδιο το στούντιο είχε εμβαδόν περίπου 278 τετραγωνικά μέτρα, με ένα δωμάτιο ελέγχου 60 τετραγωνικών μέτρων.

Τα Miraval Studio έχουν επίσης φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, τους AC/DC, τη Sade, τους Cranberries, την Courtney Love και τον Sting. Το ανακαινισμένο στούντιο είναι χτισμένο γύρω από ένα ειδικά διαμορφωμένο γραφείο ήχου που σχεδιάστηκε από τον Brad Pitt και τον Damien Quintard.