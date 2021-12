Billboard 2021 Year-End Lists | Τα πιο επιτυχημένα τραγούδια, albums και καλλιτέχνες σύμφωνα με το Billboard

Πριν από λίγες ώρες δημοσιεύτηκαν οι ετήσιες λίστες του Billboard!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις αρχές του Δεκέμβρη το Billboard δημοσίευσε τις λίστες με τα πιο επιτυχημένα τραγούδια, albums αλλά και καλλιτέχνες για την χρονιά που διανύσαμε. Μεγάλοι νικητές της χρονιάς σύμφωνα πάντα με το Billboard ήταν η Dua Lipa, ο The Weeknd, η Olivia Rodrigo και ο Morgan Wallen ενώ επίσης ξεχώρισαν οι Drake και Taylor Swift.

Αναλυτικά:

YEAR-END CHARTS HOT 100 SONGS

1. “Levitating”, Dua Lipa

2. “Save Your Tears”, The Weeknd (also includes the Ariana Grande Remix)

3. “Blinding Lights”, The Weeknd

4. “Mood”, 24Goldn featuring Iann Dior

5. “Good 4 U”, Olivia Rodrigo

6. “Kiss Me More”, Doja Cat featuring SZA

7. “Leave the Door Open” Silk Sonic

8. “Driver’s License”, Olivia Rodrigo

9. “Montero (Call Me By Your Name)”, Lil Nas X

10. “Peaches”, Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

YEAR-END CHARTS BILLBOARD 200 ALBUMS

1. Dangerous: The Double Album, Morgan Wallen

2. Sour, Olivia Rodrigo

3. Shoot For The Stars Aim For The Moon, Pop Smoke

4. Evermore, Taylor Swift

5. Certified Lover Boy, Drake

6. Fuck Love, The Kid Laroi

7. What You See Is What You Get, Luke Combs

8. Positions, Ariana Grande

9. Future Nostalgia (also includes The Moonlight Edition), Dua Lipa

10. My Turn, Lil Baby

YEAR-END CHARTS BILLBOARD ARTISTS

1. Drake

2. Olivia Rodrigo

3. The Weeknd

4. Taylor Swift

5. Morgan Wallen

6. Ariana Grande

7. Doja Cat

8. Justin Bieber

9. Luke Combs

10. Pop Smoke