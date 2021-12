Όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία Kanye West και Drake

Μία συναυλία που θα μείνει στην ιστορία της hip-hop μουσικής.

Ο Kanye West και ο Drake έδωσαν επίσημα τέλος στην πολύκροτη διαμάχη τoυς και μοιράστηκαν τη σκηνή στη συναυλία «Free Larry Hoover» που έλαβε χώρα την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στο «Los Angeles Coliseum».

Η συναυλία, η οποία διοργανώθηκε προβάλλοντας ως αίτημα την αποφυλάκιση του Larry Hoover, ιδρυτή συμμορίας από το Σικάγο, ο οποίος εκτίει σήμερα ποινή έξι φορές ισοβίων για φόνο του 1973, προβλήθηκε δωρεάν σε όλο τον κόσμο στις πλατφόρμες του Amazon Prime Video και του Twitch.

Αν και οι θεατές πίστευαν ότι η συναυλία θα ξεκινούσε στις 20:00 το βράδυ (τοπική ώρα), στην πραγματικότητα ξεκίνησε λίγο πριν τις 21:30.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την gospel χορωδία Sunday Service του Kanye West να ερμηνεύει μια σειρά από τραγούδια για να δώσει τον τόνο πριν την άφιξη των δύο τιτάνων του hip-hop.

Ο Kanye West και ο Drake κατέβηκαν τα τεράστια σκαλιά του «Los Angeles Coliseum» δίπλα – δίπλα και πριν την είσοδό τους, προσευχήθηκαν μαζί στα παρασκήνια.

Πρώτος τραγούδησε ο Kanye West, ο οποίος παρουσίασε τις πιο κλασικές επιτυχίες της καριέρας του, με τους θεατές να τραγουδούν μαζί του κάθε λέξη. Υπήρχαν πολλές αξιοσημείωτες στιγμές, αλλά μία από τις σημαντικότερες ήταν όταν ο Ye αναφέρθηκε στην εν διαστάσει σύζυγό του, Kim Kardashian.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου προγράμματός του, ο Kanye West ερμήνευσε επιτυχίες του όπως τα «Jesus Walks», «All Of The Lights», «Flashing Lights», «Good Life», «All Day», «Touch The Sky», «Stronger», «All Falls Down» και «Mercy», αλλά και το «Find Your Love» του Drake.

Ο Kanye West φάνηκε να αφιερώνει το κομμάτι στην εν διαστάσει σύζυγό του, αλλά δεν ανέφερε το όνομά της μέχρι το τέλος του επόμενου τραγουδιού, του «Runaway». Επίσης τραγούδησε το single «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» και εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Kim Kardashian θα επιστρέψει σε αυτόν.

Ενώ το πρόγραμμα του Kanye West αποτελούταν κυρίως από τραγούδια από τον παλαιότερο κατάλογό του, το πρόγραμμα του Drake αποτελούταν κυρίως από τις πιο πρόσφατες δουλειές του. Ο Καναδός ράπερ χάρισε στο κοινό τραγούδια όπως τα «Wants & Needs», «Life Is Good», «Girls Want Girls», «Way 2 Sexy», «Knife Talk», «Laugh Now Cry Later» και «God’s Plan». Στη συνέχεια

Ο Kanye West επέστρεψε με μια συναισθηματική ερμηνεία του «Hurricane» και καθώς ψυχαγωγούσε τους χιλιάδες θεατές, η κόρη του North West απαθανατίστηκε στις κερκίδες να διασκεδάζει μαζί με τους φίλους της.

Ο Ye ξεσήκωσε επίσης το πλήθος με τα «Father Stretch My Hands Pt. 1», «Niggas In Paris», «Bound 2» και «Come To Life» και είπε μια προσευχή πριν εμφανιστεί ξανά στη σκηνή ο Drake για να τελειώσουν τη συναυλία με συνεργασία τους στο «Forever» του 2009, στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο Lil Wayne και ο Eminem.