Το “All I Want for Christmas is You” της Mariah Carey γράφει ιστορία!

Το “All I Want for Christmas is You” της Mariah Carey συνεχίζει να γράφει ιστορία με το all time classic χριστουγεννιάτικο τραγούδι της – στο οποίο έχει κάνει συμπαραγωγή και γράψει στίχους μαζί με τον Walter Afanasieff το 1994 – καθώς συνεχίζει να σπάει κι άλλα ρεκόρ ήδη με την έναρξη της φετινής γιορτινής σεζόν.

Αυτό το Δεκέμβριο, το “All I Want for Christmas is You” έγινε το μοναδικό χριστουγεννιάτικο single που καταφέρνει να γίνει διαμαντένιο, σημειώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις και streams συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

“Η συνεχόμενη αγάπη για το τραγούδι μου πάντα με εντυπωσιάζει και γεμίζει τη καρδιά μου με απεριόριστα συναισθήματα,” είπε η Mariah. “Με ενθουσιάζει το γεγονός ότι το ‘All I Want for Christmas is You’ έχει μεγαλώσει αντέξει στο χρόνο. Διαμαντένιο στην Αμερική?! Wowww! Έχω τη τύχη να έχω τους καλύτερους θαυμαστές στο πλανήτη, my Lambily, που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη μουσική κληρονομιά. Σας αγαπώ.”

“Η Mariah είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων,” είπε ο Πρόεδρος του Marketing τμήματος της Sony Music Entertainment, Richard Story. “Η Sony Music οικογένειά της την συγχαίρει που έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ και συνεχίζει να γράφει ιστορία ως το μοναδικό άτομο που έχει αυτή τη διάκριση.”

“Η Mariah Carey είναι μια από τις πιο πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, και το ‘All I Want For Christmas Is You’ να γίνεται το μόνο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που καταφέρνει να γίνει διαμαντένιο είναι μια διάκριση που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα για την ιστορία της μουσικής. Συγχαρητήρια και καλές γιορτές στη Mariah και στην εκπληκτική ομάδας της στη Sony,” είπε ο Mitch Glazier, Πρόεδρος και CEO, της Ένωσης Μουσικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ.

Τη Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, η Sony Pictures Entertainment (SPE) θα κυκλοφορήσει δύο νέες ταινίες της Mariah Carey, το “Live at the Tokyo Dome” και το “First Vision”, σε ψηφιακή μορφή για πρώτη φορά στην Αμερική. Το “Mariah Carey: Live at the Tokyo Dome” απαθανατίζει την ιστορική πρώτη συναυλία της στην Ιαπωνία, η οποία βιντεοσκοπήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας “Daydream World Tour” του 1996. Το “Mariah Carey: First Vision” του 1991 περιλαμβάνει μουσικά βίντεο, behind-the-scenes υλικό, συνεντεύξεις και τραγούδια από τη παρθενική της εμφάνιση στο Tatou Club της Νέας Υόρκης το 1990.